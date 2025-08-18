El clásico del teatro argentino “El beso de la mujer araña” llega a sus 500 funciones y lo festeja con una función especial el viernes 22 de agosto a las 20 hs en el Teatro Buenos Aires (Rodríguez Peña 411, CABA).

Con las actuaciones de Oscar Giménez y Pablo Pieretti, y bajo la dirección de Valeria Ambrosio, la puesta continúa cautivando al público con una historia profunda, emotiva y universal.

Una obra premiada y reconocida

El beso de la Mujer Araña narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70.

En los Premios ACE 2022, la obra obtuvo importantes galardones:

Mejor Drama

Mejor Dirección en Drama para Valeria Ambrosio

Mejor Actuación Masculina en Drama para Oscar Giménez

Estos reconocimientos consolidaron a la puesta como una de las producciones más destacadas del teatro nacional en los últimos años.

De qué trata “El beso de la mujer araña”

Basada en la novela de Manuel Puig, la obra transcurre en una cárcel de la Argentina de los años 70, donde dos prisioneros comparten celda: Valentín, un militante revolucionario, y Molina, un homosexual acusado de corrupción de menores.

El relato aborda temas universales como la libertad, los ideales, el compromiso, las limitaciones humanas y, sobre todo, el amor. Un amor que trasciende las etiquetas y se convierte en fuerza transformadora.

A lo largo de la historia, los personajes se atraviesan y se transforman, mostrando cómo el encuentro con el otro puede abrir conciencias y cambiar destinos.

Funciones y entradas “El beso de la mujer araña”