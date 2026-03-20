José María Muscari presenta Doradas, un nuevo espectáculo musical que reúne a cinco figuras emblemáticas de la escena nacional y que debuta en el prestigioso Teatro Nacional Cervantes. La obra está protagonizada por Carolina Papaleo, Ginette Reynal, Cristina Alberó, Judith Gabbani y Marta Albertini.

Con funciones de jueves a domingo en la sala Luisa Vehil (salón Dorado), propone un recorrido nostálgico y emotivo por la época dorada del espectáculo argentino.

A través de historias personales, confesiones y momentos cargados de humor y emoción, las protagonistas reviven sus trayectorias marcadas por el cine, la televisión, el teatro y las pasarelas.

José María Muscari con Cristina Alberó, Marta Albertini, Judith Gabbani, Carolina Papaleo y Ginette Reynal

La puesta cuenta con un destacado equipo creativo: vestuario de Verónica de la Canal, escenografía de Martín Roig, colaboración artística de Cristian Morales e iluminación de Eli Sirlin. Además, la obra incorpora inteligencia artificial como parte de su propuesta escénica, sumando una mirada contemporánea a un relato profundamente retro.

Función especial de “Doradas”

El espectáculo también contará con una función especial solidaria titulada “La gala dorada de las mujeres doradas del Cervantes”, que se realizará el 16 de abril y será organizada por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, con el objetivo de recaudar fondos para obras de infraestructura del histórico espacio cultural.