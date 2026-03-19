Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show comienza a tomar forma y ya presentó su gráfica oficial, donde se reúnen todos los personajes de esta ambiciosa superproducción que llegará a la Argentina en invierno de 2026.

El espectáculo estará encabezado por Agustín Aristarán, quien se pondrá en la piel de Willy Wonka, el excéntrico dueño de la fábrica más famosa del mundo.

El elenco lo completan Mery del Cerro como la Sra. Bucket, madre de Charlie, y Sebastián Almada en el rol del entrañable abuelo. Ambos serán piezas clave en el recorrido del pequeño protagonista dentro de este universo mágico.

Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show

Así será Charlie y la fábrica de chocolate en el Gran Rex

La propuesta contará con un gran despliegue escénico: cuatro elencos infantiles, más de 20 artistas en escena y un equipo de más de 150 personas forman parte de esta producción de gran escala.

El musical, inspirado en la clásica obra de Roald Dahl, se estrenará en el Teatro Gran Rex durante el invierno de 2026.

Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show

Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show

Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show

Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show

Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show

El reparto de los padres de los niños se completa con Dolores Ocampo (Sra. Teavee), Denis Cotton (Sra. Gloop), Sebastián Holz (Sr. Salt) y Marcelo Albamonte (Sr. Beauregarde), quienes acompañarán a los jóvenes protagonistas en esta inolvidable aventura.

Producida por Ozono, MP y Los Rottemberg, y bajo licencia de Music Theatre International, Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show combinará música, danza y actuaciones en vivo en una experiencia única.

Entradas Charlie y la fábrica de chocolate en el Gran Rex

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Tuentrada y en la boletería del teatro.