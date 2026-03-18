Después de quince años viviendo en Bariloche, el actor, director y dramaturgo Alex Benn vuelve a la cartelera porteña con una nueva propuesta teatral. Se trata de la comedia romántica “Si te he visto, sí me acuerdo”, que protagoniza junto a Natalia De Cicco y que se presenta todos los sábados a las 18 horas en El Método Kairós.

De qué trata “Si te he visto, sí me acuerdo”

La obra, escrita y dirigida por el propio Benn, combina humor, emoción y reflexión para abordar una pregunta universal: ¿se puede volver con una expareja?

Inspirada en la idea de que “nadie es el mismo después de ciertos años”, la propuesta dialoga incluso con conceptos del reconocido psicólogo Gabriel Rolón, quien suele plantear que volver a una relación pasada implica reencontrarse con alguien diferente… y también con una nueva versión de uno mismo.

“Si te he visto, sí me acuerdo” promete risas, identificación y momentos de emoción, en una puesta íntima que pone el foco en los vínculos y las segundas oportunidades: el amor… después del amor. ¿Será posible?

Reparto de “Si te he visto, sí me acuerdo”

Alex Benn (Rafa)

Natalia De Cicco (Tati)

Funciones y entradas “Si te he visto, sí me acuerdo”

Las funciones son los sábados a las 18 horas, con entradas a $22.000 y descuentos para estudiantes y jubilados.

Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma Alternativa Teatral.