Fuertísima reacción de Cinthia Fernández tras la inhabilitación de Aníbal Lotocki para ejercer la medicina: "La Justicia necesitó una terapia y varias muertes"

Luego de conocerse que Aníbal Lotocki fue inhabilitado para ejercer la medicina, Cinthia Fernández recurrió a las redes para compartir sus emociones con esta noticia.

“¡Al fin un poco de Justicia con el carnicero del ‘no cirujano plástico’! ¡Al fin loco! La Justicia necesitó una terapia y varias muertes, ¿en serio? ¡Que papelón! Al menos llegó”, escribió la panelista de Nosotros a la mañana en Twitter.

Más sobre este tema Silvina Luna habría reaccionado a la inhabilitación de Aníbal Lotocki para ejercer la medicina: los detalles

Días atrás, Cinthia sorprendió al mostrar el santuario que armó para rezarle a Silvina Luna, quien continúa internada en el Hospital Italiano: “Fuerza”, se lee en la imagen que subió a Instagram Stories y que acompañó con un emoji de un corazoncito rojo, donde además se aprecia una oración con una Virgen de fondo y una vela prendida que tiene ubicada en una mesita.

“Te quiero, Sil. ¡Antes de dormir, te pido leé en voz alta esta oración!”, cerró la joven, incentivando a sus seguidores a que lean la oración a la Virgen de Guadalupe pidiendo para que continúen las mejorías que presentó Silvina en los últimos días.

Foto: Captura de Twitter

Más sobre este tema Fernando Burlando explicó por qué a Silvina Luna no le conviene demandar civilmente a Aníbal Lotocki

LA INDIGNACIÓN DE GEORGINA BARBAROSSA CON ANÍBAL LOTOCKI

En medio de la indignación que causaron las declaraciones de Aníbal Lotocki en Telenoche, Georgina Barbarossa fue una de las famosas que alzó su voz y volcó su bronca por la persona que operó a Silvina Luna, que lucha por su vida en el Hospital Italiano.

“No se puede creer lo que dijo porque no le entran balas a Lotocki. La poca empatía, por favor. Te juro que me daban ganas de romper el televisor, por ese nivel de impunidad”, comenzó diciendo la conductora de A la Barbarossa en LAM.

“Así que, yo creo que tenemos que seguir haciendo una cadena de oración por esta chica tan divina y que quiero tanto. Todos la queremos”, agregó, dejando en claro lo que genera la modelo en el público y sus seres queridos.

"NO SE PUEDE CREER LO QUE DIJO PORQUE NO LE ENTRAN BALAS A LOTOCKI. LA POCA EMPATÍA, POR FAVOR. TE JURO QUE ME DABAN GANAS DE ROMPER EL TELEVISOR, POR ESE NIVEL DE IMPUNIDAD". G-plus

Y cerró, sin filtro: “Realmente, me da vergüenza.Me parece vergonzoso, es un tipo que no se hace cargo de nada. Creo que, si lo hubiese entrevistado yo, habría sido agresiva porque me indigna mucho . No sé si para esos casos estoy capacitada”.