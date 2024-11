Felipe Fort, el hijo de Ricardo Fort, habló de su infancia junto a su hermana, Martita Fort, y apuntó muy fuerte contra el entorno de su papá, acusándolo de estar junto a él únicamente por interés.

“Crecí viendo cómo a mi papá le sacaban pedazos de a poco. Yo sabía que no quería eso para mí ni para la gente que me rodeara”, afirmó, contundente, en diálogo con Infobae.

Felipe apuntó contra el entorno de su papá.

“La gente que se decía ‘amiga’ de mi papá, se acercaba para sacarle guita. Por ejemplo, en las obras de teatro no tenía ganancias. Entiendo que era su sueño, pero tenía pérdidas cuando en realidad podía tener ganancias, solamente que se juntaba con gente que no hacía las cosas bien con él”, sumó Felipe, contundente.

FELIPE FORT SE DIFERENCIÓ DE SU PAPÁ

Felipe Fort aclaró que, a diferencia de su papá, él no deja que lo usen por la plata.

“Uno tiene que disfrutar el dinero con sus amigos, pero sin dejar aprovecharse por el resto. Yo, por ejemplo, soy feliz viajando con amigos. A veces, los invito, pero me ha pasado que ellos mismos me dicen: ‘No, no quiero porque siento que me estoy aprovechando y no me gusta’. Pero les digo que eso me hace bien a mí’”, cerró, preciso.