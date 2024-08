Con soltura y buena onda, Martita Fort (20) cumplió con su compromiso laboral en Los 8 escalones de los 3 millones y le dio una nota a Implacables, en la que no solo recordó a su padre, Ricardo, también hizo un pícaro comentario sobre las fotos con poquita ropa que su hermano Felipe (20) sube a Instagram.

“En la hermandad con Felipe, ¿quién cuida a quién? El otro día subió una foto con poca ropa. ¿Lo retás? ¿Cómo es esto?”, le preguntó la notera Maru Leone.

Martita respondió entre risas: “Está un poco pasado de pícaro, pero allá él”.

CÓMO SE LLEVA MARTITA FORT CON EL HATE

En ese marco, la hija de Ricardo Fort reveló cómo se lleva hoy con el hate de las redes sociales: “Cuando era más chica no entendía mucho y me lo tomaba muy personal. Pero como dice la frase ‘al que no le guste, que no mire’”.

“Ya traté de tomarme los comentarios negativos más relajada y escuchar los positivos. Ahora estoy un poco más cómoda”, aseguró Martita.

