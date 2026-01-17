Un episodio inesperado sacudió el mediodía del sábado en Belgrano. Martita Fort, hija del recordado Ricardo Fort, protagonizó un accidente de tránsito en la intersección de Migueletes y Olleros.

Según informaron desde la cuenta de Instagram de LAM, el hecho ocurrió cerca de las 12 del mediodía. Una mujer de 89 años cruzó a media calle y Martita, que circulaba por la zona, no logró esquivarla a tiempo.

Martita Fort atropelló a una mujer de 89 años en el barrio de Belgrano este sábado (Foto: captura de LAM).

El impacto generó preocupación entre los vecinos y rápidamente se viralizó un video que muestra el momento exacto del accidente. Afortunadamente, la señora está fuera de peligro y recibió atención médica en el lugar.

CÓMO FUE INCIDENTE DE TRÁNSITO QUE PROTAGONIZÓ MARTITA FORT

De acuerdo a los datos difundidos por la cuenta de Instagram de LAM, la mujer mayor intentó cruzar la calle cuando el semáforo no estaba a su favor. Martita Fort, que manejaba por la zona, no pudo frenar a tiempo y terminó atropellándola.

Martita Fort atropelló a una mujer de 89 años en el barrio de Belgrano este sábado (Foto: captura Instagram/@elejercitodelam).

Testigos aseguraron que la reacción fue inmediata: Martita se bajó del auto para asistir a la señora y se comunicó con los servicios de emergencia. La situación generó un gran revuelo en el barrio y muchos curiosos se acercaron a la esquina para ver qué había pasado.

