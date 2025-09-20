Melody Luz mostró en sus redes sociales un tierno video que tuvo como protagonista a su hija Venezia Caniggia, fruto de su relación con Alex Caniggia. La niña se animó a tomar las brochas y se transformó en la maquilladora personal de su mamá.

Con mucha concentración, Venezia siguió al pie de la letra todos los pasos: preparó la piel, aplicó base y hasta se animó a darle color a los ojos de Melody. La bailarina, orgullosa, dejó que su pequeña demostrara todo su entusiasmo por el maquillaje, mientras grababa el momento para sus seguidores.

CRÉDITO: INSTAGRAM

EL DETALLE QUE NO PASÓ DESAPERCIBIDO

Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención y que generó ternura en redes: a pesar de desenvolverse como toda una profesional, la hija de Alex Caniggia jamás dejó su chupete.

El contraste entre la mini artista maquillando con seriedad y el chupete en su boca desató una catarata de comentarios divertidos y elogios en las redes sociales. Una escena que volvió a mostrar el costado más íntimo y familiar de Melody Luz y Alex Caniggia.