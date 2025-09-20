Melody Luz mostró en sus redes sociales un tierno video que tuvo como protagonista a su hija Venezia Caniggia, fruto de su relación con Alex Caniggia. La niña se animó a tomar las brochas y se transformó en la maquilladora personal de su mamá.
Con mucha concentración, Venezia siguió al pie de la letra todos los pasos: preparó la piel, aplicó base y hasta se animó a darle color a los ojos de Melody. La bailarina, orgullosa, dejó que su pequeña demostrara todo su entusiasmo por el maquillaje, mientras grababa el momento para sus seguidores.
EL DETALLE QUE NO PASÓ DESAPERCIBIDO
Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención y que generó ternura en redes: a pesar de desenvolverse como toda una profesional, la hija de Alex Caniggia jamás dejó su chupete.
El contraste entre la mini artista maquillando con seriedad y el chupete en su boca desató una catarata de comentarios divertidos y elogios en las redes sociales. Una escena que volvió a mostrar el costado más íntimo y familiar de Melody Luz y Alex Caniggia.