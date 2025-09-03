Después de meses de distancia y cruces mediáticos, Charlotte Caniggia sorprendió al contar que se reconcilió con su cuñada, Melody Luz (pareja de Alex Caniggia). La mediática aseguró que este nuevo presente la tiene plena de felicidad y reveló detalles del reencuentro con su sobrina, Venezia.

“Así es, me amigué con mi hermano y estoy muy contenta, en un buen momento“, comenzó diciendo la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en una nota que dio a LAM.

“A Venezia la vi la semana pasada, así que bien”, agregó la joven, con una sonrisa de oreja a oreja, y contenta por este nuevo presente. Y cerró, muy emocionada: “Fue hermoso, ella me dijo ‘tía’ y jugamos”.

Foto: Captura (América)

Con estas declaraciones, Charlotte no solo confirma que el vínculo con Alex y Melody volvió a estar en paz, sino que también muestra la enorme felicidad que le genera poder compartir tiempo con su sobrina y apostar a recomponer los lazos familiares.

Foto: Captura de Instagram Stories (@melodyluz)

CHARLOTTE CANIGGIA HABLÓ DE SU TENSA RELACIÓN CON MELODY LUZ

El clan Caniggia vuelve a estar en el centro de la escena. Esta vez fue Charlotte Caniggia quien habló de su vínculo con Melody Luz, la bailarina y pareja de su hermano Alex Caniggia, con quien además tiene una hija en común, Venezia.

En diálogo con Puro Show, la mediática reconoció que la relación con Melody nunca fue la mejor: “Tuvimos nuestras discusiones, la verdad es que nunca nos llevamos muy bien”, relató.

Sin embargo, después de su reconciliación con Alex, Charlotte se mostró más conciliadora: “Por mi hermano y por mi sobrina, hay que tratar de estar bien en la familia”.

Consultada por los viejos cruces en redes y los fuertes mensajes que se viralizaron, la joven admitió: “Si eso lo puse, me hago cargo, pero ya está. No hay que volver atrás y revolver mierda. Hay que seguir para adelante”.

Foto: Captura (eltrece)

Por último, Charlotte reconoció que hubo insultos y enfrentamientos, pero también aclaró que la prioridad es la unión familiar: “Todo se puede charlar. Tenemos que tratar de estar bien”, cerró, feliz por esta nueva etapa de su vida.