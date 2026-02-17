Melody Luz volvió a conmover a sus seguidores con una publicación cargada de amor y simbolismo. A través de sus historias de Instagram, la bailarina mostró el nuevo tatuaje que decidió llevar en su piel y que tiene como protagonista a la persona más importante de su vida: su hija Venezia, fruto de su relación con Alex Caniggia.

“Adiviná qué me estoy tatuando”, había adelantado Melody en un video que compartió en sus redes sociales, donde se la ve a una tatuadora trabajando sobre su brazo.

El diseño elegido es tan delicado como significativo: el nombre Venezia aparece escrito en letras estilizadas, integrado a la forma de un puente, con una estructura curva y detalles arquitectónicos que refuerzan el concepto de unión, conexión y amor eterno. Una metáfora clara del rol que la pequeña ocupa en la vida de la bailarina.

“Mi puentecito de vida”, fue la frase que acompañó el posteo junto con un emoji de corazón rojo. Lejos de ser un simple tatuaje estético, Melody dejó en claro que se trata de una marca emocional profunda, un homenaje permanente a su niña, a quien define como el nexo que le cambió la vida para siempre.

LA FOTO ARDIENTE DE MELODY LUZ Y ALEX CANIGGIA DESNUDOS: EL MENSAJE ÍNTIMO QUE HIZO ESTALLAR LAS REDES

Melody Luz volvió a sacudir Instagram con una imagen que hizo arder las redes. La bailarina compartió en sus historias una foto ultra apasionada junto a Alex Caniggia, en la que ambos aparecen desnudos, acurrucados y a puro mimo, mostrando la conexión e intensidad que los une desde que formaron su familia con su pequeña hija, Venezia.

En el posteo original, Alex no escatimó en palabras para expresar cuánto ama a su pareja: “Con mi mujer hermosa de mi vida. Mía, moglie. Te amo, enana pingüi”, escribió el joven, fiel a su estilo explosivo y romántico.

Por su parte, Melody reposteó el mensaje en sus propias redes y respondió con el mismo amor: “Yo más, superpapuchi”, expresó, dejando en claro que la complicidad entre ambos está más fuerte que nunca.

¡Están a full!