Gran hermano Generación Dorada se estrenará el lunes 23 de febrero en Telefe y, en la previa, Alex Caniggia fue tentado para participar.

Luego de idas y venidas, el mediático confirmó que no será parte del reality show y reveló los motivos.

En un video en sus redes sociales, Alex Caniggia explicó que no aceptó la oferta y sentenció: “Gran Hermano no está a mi altura. Yo no entro a casas baratas, hago historia afuera”.

Alex Caniggia reveló por qué le dijo que no a Gran Hermano: “Me querían pagar bazofia” . Foto: IG | alexcaniggia

ALEX CANIGGIA CONTRA GRAN HERMANO

El mediático dejó los motivos en un descargo que tuvo su sello: “Me hubiese encantado estar. Eliminar a cada muerto de copa, a cada mamarracho, uno por uno en la gran casa de Gran Hermano”.

Y agregó: “Sí, así es, pero está muy loca la gente de Gran Hermano. Me querían pagar bazofia, lo que escuchan. Estar ahí meses, lo que yo en un día gano. Me querían dar esto, mugre. Comparado con esto, yo gano en verdes”.

Para cerrar, aconsejó: “Les hago una recomendación, mientras en mi mansión me fumo un habano: agarren mi contrato, hagan un rollo con vaselina y métanselo en el or…”.