Alex Caniggia sorprendió a todos este jueves al publicar un video en sus redes sociales donde se comparó directamente con Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, en medio de los escándalos familiares que sacuden a ambas familias.

Con un mensaje crudo y sin filtros, Alex relató su propia experiencia y dejó en claro que, detrás de los apellidos famosos y el dinero, el dolor por la falta de apoyo familiar es igual de real: “Muchos vieron lo que está pasando con Brooklyn Beckham, la familia no acepta a su mujer. Se genera silencio, tensiones y distancia. Y aunque parezca una historia lejana, famosa, millonaria, a mí me pasó lo mismo”.

El hijo del Pájaro fue contundente al describir el momento en que su familia le dio la espalda: “Cuando uno se enamora de verdad, espera acompañamiento, no guerra familiar. Pero a veces la familia no banca a la persona que elegís. Y ahí te ponen entre la espada y la pared, o ellos o tu pareja".

“En mi caso esa decisión tuvo un precio altísimo, me echaron de casa con mi mujer embarazada, de nuestra hija, Venecia, a punto de nacer. Y desde ese momento no volví a tener contacto con mi madre nunca más. Ni nunca más la voy a tener”, remarcó durísimo el conductor.

Alex Caniggia se solidarizó con Brooklyn Beckham (Foto: Instagram/@alexaniggia).

Con una mezcla de bronca y resignación, Alex reflexionó: “La familia debería acompañar, no destruir. Y cuando no lo hace, uno tiene derecho a poner límites, aunque le duela. Hoy miro el caso de Brooklyn, por ejemplo, y sé lo que es llevar esa mochila encima. Por eso no hay que juzgar. Sé lo que es elegir el amor y perder un vínculo para siempre”.

EL CONFLICTO DE LOS BECKHAM: REDES BLOQUEADA, ABOGADOS Y UNA FAMILIA PARTIDA

La comparación de Alex Caniggia no es casual. El conflicto entre Brooklyn Beckham y su familia explotó en los últimos años, especialmente tras su casamiento con Nicola Peltz. La relación entre la actriz y la familia Beckham se volvió insostenible: hubo redes sociales bloqueadas, intermediarios legales y acusaciones cruzadas que terminaron por fracturar el vínculo.

El detonante fue la boda de Brooklyn y Nicola, donde las tensiones familiares quedaron expuestas. Desde entonces, la distancia entre el joven y sus padres, David y Victoria, se profundizó. El entorno de los Beckham habló de “infierno familiar”, con mensajes filtrados, reproches públicos y una guerra fría que se mantiene hasta hoy.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Foto: brooklynpeltzbeckham/IG)

En su video, Alex Caniggia fue más allá y dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: “Nadie tiene derecho a decir por vos a quién amar, pasa en todas en familias... Brooklyn no es débil. Débil es el que no se anima a bancar su decisión. Porque amar no es traicionar. Traicionar es obligar a tu hijo a vivir la vida que vos querés que él viva”.

