Ir al cine siempre es un buen plan, pero lo que vivieron Carla “Negra” Conte y su amiga Mariela Franzosi fue una experiencia que pocas veces se repite. Las dos fueron a ver Belén, la película argentina del momento, en la función del lunes a las 5 de la tarde, sin imaginar que ese paseo terminaría convirtiéndose en una anécdota viral.

Cuando llegaron al cine y entraron a la sala, notaron algo completamente fuera de lo común: ¡eran las únicas espectadoras! “Podés elegir la butaca que quieras”, bromeó Carla Conte mientras filmaba el lugar totalmente vacío.Lejos de frustrarse por la falta de público, ambas decidieron disfrutarlo como si se tratara de una proyección privada de lujo, sin alfombra roja, pero con todo el humor que las caracteriza.

EL MOMENTO QUE GENERÓ CIENTO DE REACCIONES

La conductora compartió el video en sus redes, mostrando la sala de cine vacía y la escena insólita que muchos describieron como “el sueño de todo espectador”. Sin ruidos, sin celulares encendidos, sin papeles de caramelos ni conversaciones ajenas: solo ellas dos y la película.

El clip se llenó de comentarios de cinéfilos que confesaron envidiar la situación. “Una experiencia perfecta”, “Así debería ser siempre”, “Función exclusiva sin que nadie te tape la vista”, fueron algunos de los mensajes que recibió.