La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 3 hasta el 7 de agosto del 2026.

LUNES

Aries: La Luna en tu signo despierta el deseo de tomar la iniciativa en el amor. Es un gran momento para expresar lo que sientes, conquistar con confianza y dar un paso sincero hacia quien te interesa.

Tauro: La Luna en Aries te invita a escuchar tus emociones antes de actuar. Respetar tus tiempos y hablar desde el corazón permitirá fortalecer un vínculo que necesita mayor comprensión y calma.

Géminis: La Luna en Aries favorece encuentros espontáneos, mensajes y nuevas conexiones. Tu entusiasmo será contagioso y una conversación puede convertirse en el inicio de una historia especial.

Cáncer: La Luna en Aries te impulsa a salir de la comodidad emocional y expresar lo que deseas. La sinceridad abrirá espacio para una relación más auténtica, apasionada y llena de confianza.

Leo: La Luna en Aries armoniza con tu energía y enciende la pasión, el entusiasmo y las ganas de compartir. Es un excelente momento para conquistar, renovar el romance y disfrutar el amor.

Virgo: La Luna en Aries te invita a dejar de analizar cada emoción y animarte a sentir. Dar el primer paso con naturalidad permitirá fortalecer una relación o iniciar un vínculo muy prometedor.

Libra: La Luna en Aries, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos. Escuchar al otro sin perder tu esencia ayudará a encontrar un equilibrio más sano y fortalecer el amor.

Escorpio: La Luna en Aries despierta deseos intensos y favorece gestos valientes en el amor. Actuar con honestidad y evitar reacciones impulsivas permitirá construir un vínculo mucho más sólido.

Sagitario: La Luna en Aries potencia el romance, la diversión y las ganas de vivir nuevas experiencias. Compartir aventuras con quien amas fortalecerá la pasión y renovará la ilusión de ambos.

Capricornio: La Luna en Aries te invita a expresar sentimientos que habías guardado. Abrirte con confianza permitirá resolver diferencias y construir una relación más cercana, sincera y estable.

Acuario: La Luna en Aries favorece conversaciones directas y encuentros inesperados. Decir lo que realmente sientes abrirá nuevas oportunidades para fortalecer un vínculo o comenzar una historia distinta.

Piscis: La Luna en Aries te ayuda a reconocer cuánto vales dentro de una relación. Confiar más en vos mismo atraerá vínculos recíprocos y permitirá disfrutar un amor más auténtico y seguro.

MARTES

Aries: Quirón retrógrado en Tauro te invita a sanar la autoestima dentro del amor. Reconocer tu propio valor permitirá construir relaciones más equilibradas, sinceras y capaces de crecer con el tiempo.

Tauro: Quirón retrógrado en tu signo inicia una etapa para sanar viejas heridas afectivas. Aceptarte con mayor amor y paciencia atraerá vínculos más auténticos, estables y recíprocos.

Géminis: Quirón retrógrado en Tauro te ayuda a comprender emociones que permanecían ocultas. Darte tiempo para sanar el pasado abrirá espacio a una relación más consciente, profunda y verdadera.

Cáncer: Quirón retrógrado en Tauro favorece vínculos que aportan seguridad y contención emocional. Rodearte de personas que valoren tu esencia fortalecerá tu confianza para volver a amar.

Leo: Quirón retrógrado en Tauro te invita a dejar de buscar aprobación para sentirte querido. Confiar en tu propio valor fortalecerá la autoestima y permitirá construir un amor más genuino.

Virgo: Quirón retrógrado en Tauro favorece una mirada más compasiva sobre tu historia afectiva. Aprender de las experiencias vividas permitirá abrir el corazón a relaciones más maduras y estables.

Libra: Quirón retrógrado en Tauro te impulsa a sanar miedos relacionados con la entrega y la confianza. Dar pequeños pasos con seguridad permitirá fortalecer un vínculo realmente valioso.

Escorpio: Quirón retrógrado en Tauro, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja. Sanar viejas heridas y aceptar las diferencias fortalecerá la confianza y permitirá construir un amor más sólido.

Sagitario: Quirón retrógrado en Tauro te recuerda que el amor también se construye cuidando de vos mismo. Priorizar tu bienestar emocional atraerá relaciones más sanas, estables y conscientes.

Capricornio: Quirón retrógrado en Tauro favorece una etapa para recuperar la confianza en el amor. Expresar tus sentimientos sin miedo permitirá fortalecer una relación o abrirte a una nueva historia.

Acuario: Quirón retrógrado en Tauro te invita a sanar emociones ligadas a la familia y al pasado. Resolver viejas heridas abrirá espacio para vínculos más sinceros, cálidos y duraderos.

Piscis: Quirón retrógrado en Tauro favorece conversaciones capaces de sanar el corazón. Expresar lo que sientes con honestidad permitirá fortalecer una relación y recuperar la confianza en el amor.

MIÉRCOLES

Aries: La Luna en Tauro te invita a vivir el amor con mayor calma y seguridad mientras el Sol en Leo fortalece tu confianza. Un gesto sincero será suficiente para consolidar un vínculo importante.

Tauro: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, estabilidad y necesidad de afecto. Con el Sol en Leo iluminando tu autoestima, es un gran momento para fortalecer una relación o iniciar una nueva.

Géminis: La Luna en Tauro te anima a escuchar más a tu corazón que a tus dudas. Mientras el Sol en Leo favorece el diálogo, una conversación sincera puede acercarte a quien realmente te interesa.

Cáncer: La Luna en Tauro armoniza con tu energía y favorece vínculos basados en la confianza. Con el Sol en Leo, compartir proyectos y demostrar afecto fortalecerá una relación con gran futuro.

Leo: La Luna en Tauro te recuerda que el amor también se construye con paciencia y constancia. Mientras el Sol brilla en tu signo, bajar el ritmo fortalecerá la intimidad y la confianza mutua.

Virgo: La Luna en Tauro favorece la estabilidad emocional y el deseo de construir un amor duradero. Con el Sol en Leo impulsando tu crecimiento, expresar tus sentimientos traerá mayor cercanía.

Libra: La Luna en Tauro te invita a buscar relaciones que transmitan paz y seguridad. El Sol en Leo favorece nuevos encuentros y proyectos compartidos que fortalecerán la ilusión y la complicidad.

Escorpio: La Luna en Tauro, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos. Mientras el Sol en Leo intensifica tus emociones, el diálogo será la mejor herramienta para crecer juntos.

Sagitario: La Luna en Tauro te anima a demostrar el amor con acciones concretas. El Sol en Leo mantiene viva la pasión y favorece experiencias compartidas que renovarán la ilusión de la pareja.

Capricornio: La Luna en Tauro armoniza con tu energía y fortalece la estabilidad afectiva. Con el Sol en Leo iluminando tus cambios, abrirte emocionalmente consolidará un vínculo muy especial.

Acuario: La Luna en Tauro te invita a equilibrar tu necesidad de libertad con el compromiso. Mientras el Sol en Leo activa la pareja, escuchar y comprender al otro fortalecerá la relación.

Piscis: La Luna en Tauro favorece palabras llenas de ternura y encuentros sinceros. Con el Sol en Leo impulsando pequeños gestos de cariño, el amor crecerá desde la confianza y la dedicación diaria.

JUEVES

Aries: La Luna menguante te invita a dejar atrás viejas diferencias en el amor. Es un buen momento para cerrar discusiones, sanar heridas y abrir espacio a una relación más tranquila y sincera.

Tauro: La Luna menguante favorece el cierre de etapas afectivas que ya cumplieron su propósito. Soltar lo que pesa permitirá construir un vínculo más estable, consciente y lleno de confianza.

Géminis: La Luna menguante te ayuda a dejar atrás dudas que frenaban tus sentimientos. Una conversación pendiente traerá claridad y permitirá fortalecer una relación con mayor honestidad y calma.

Cáncer: La Luna menguante favorece el equilibrio emocional y te invita a confiar en lo que realmente sientes. Cerrar viejas heridas abrirá el camino hacia un amor más profundo y auténtico.

Leo: La Luna menguante te recuerda que no siempre es necesario tener el control. Escuchar al otro y soltar viejos orgullos permitirá fortalecer la confianza y renovar una relación importante.

Virgo: La Luna menguante te invita a dejar atrás exigencias innecesarias dentro del amor. Aceptar las diferencias fortalecerá el vínculo y permitirá disfrutar una relación más libre y armoniosa.

Libra: La Luna menguante favorece conversaciones que ayudan a cerrar conflictos y recuperar la armonía. Es un excelente momento para fortalecer la confianza y sanar diferencias en la pareja.

Escorpio: La Luna menguante te impulsa a soltar emociones que ya no aportan a tu crecimiento. Dejar atrás el pasado permitirá construir una relación más sincera, estable y consciente.

Sagitario: La Luna menguante te invita a revisar qué vínculos merecen seguir creciendo. Escuchar tu corazón con serenidad permitirá fortalecer una relación basada en confianza y respeto mutuo.

Capricornio: La Luna menguante favorece el cierre de una etapa emocional para dar lugar a otra más madura. Con paciencia y sinceridad podrás consolidar un vínculo con bases mucho más firmes.

Acuario: La Luna menguante te ayuda a comprender qué necesita realmente tu corazón. Soltar expectativas irreales fortalecerá la relación y abrirá espacio para una conexión mucho más auténtica.

Piscis: La Luna menguante favorece el perdón, la comprensión y el cierre de viejas historias. Es un gran momento para sanar el corazón y construir un amor más consciente, sereno y duradero.

VIERNES

Aries: Venus en Tauro te invita a valorar la estabilidad y construir relaciones con paciencia. Demostrar el amor con gestos concretos fortalecerá la confianza y abrirá paso a un vínculo más sólido.

Tauro: Venus en tu signo potencia el magnetismo, la ternura y el deseo de disfrutar del amor. Es un excelente momento para fortalecer la pareja o comenzar una historia llena de calma y seguridad.

Géminis: Venus en Tauro te ayuda a sanar emociones del pasado antes de abrirte a un nuevo amor. Escuchar tus verdaderos deseos permitirá construir relaciones más conscientes y duraderas.

Cáncer: Venus en Tauro favorece vínculos basados en la confianza, la lealtad y el afecto sincero. Compartir tiempo con quien amas fortalecerá la complicidad y la sensación de estabilidad.

Leo: Venus en Tauro te invita a demostrar el amor con hechos más que con palabras. La paciencia y el compromiso permitirán consolidar una relación importante y construir proyectos de a dos.

Virgo: Venus en Tauro armoniza con tu energía y favorece relaciones estables y profundas. Es un gran momento para expresar tus sentimientos y disfrutar de un amor lleno de tranquilidad y confianza.

Libra: Venus en Tauro, regente de tu signo, favorece una etapa de mayor seguridad afectiva. Abrirte con sinceridad fortalecerá la intimidad y permitirá construir un vínculo más estable y auténtico.

Escorpio: Venus en Tauro, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos. Ceder un poco y escuchar al otro fortalecerá la confianza y ayudará a construir un amor más equilibrado.

Sagitario: Venus en Tauro te invita a bajar el ritmo y disfrutar de los pequeños gestos de cariño. La estabilidad emocional crecerá cuando priorices la constancia por encima de la impulsividad.

Capricornio: Venus en Tauro armoniza con tu energía y renueva la ilusión en el amor. Compartir proyectos, afecto y tiempo de calidad fortalecerá una relación que puede crecer con firmeza.

Acuario: Venus en Tauro te recuerda la importancia de construir seguridad emocional paso a paso. Expresar tus sentimientos con mayor naturalidad fortalecerá un vínculo lleno de posibilidades.

Piscis: Venus en Tauro favorece conversaciones sinceras, gestos afectuosos y nuevas oportunidades románticas. Confiar en lo que sientes permitirá que el amor florezca con serenidad y estabilidad.