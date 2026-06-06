Después de semanas de especulaciones sobre el presente de su relación, Wanda Nara y Martín Migueles volvieron a dar señales contundentes de que el romance sigue en pie.

Esta vez fue la propia conductora y empresaria quien compartió una imagen que no pasó inadvertida en sus redes sociales. En la postal se la pudo ver junto al empresario y el resto de su círculo más íntimo durante una salida especial, acompañada por una palabra que muchos interpretaron como toda una declaración: “Familia”.

El grupo eligió disfrutar de la función de Annie, el exitoso musical que se presenta en el Teatro Broadway y que protagonizan Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo y Miguel Ángel Rodríguez y gran elenco.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Pero la foto no fue la única prueba del gran momento que atraviesan. En las imágenes de prensa del espectáculo también se pudo ver a Wanda y Martín compartiendo la velada desde las butacas, muy cerca el uno del otro y atentos a cada momento de la obra.

La presencia de ambos en el teatro volvió a alimentar las versiones de que la pareja está más consolidada de lo que muchos creían. De hecho, lejos de ocultarse, esta vez se mostraron en un plan familiar y rodeados de los seres queridos de la mediática. Y aunque ninguno de los dos hizo declaraciones sobre el estado de la relación, las imágenes hablaron por sí solas.

Wanda Nara: “Familia”.

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LA MAMÁ DE WANDA NARA REVOLUCIONÓ LAS REDES CON UNA FOTO EN LA INTIMIDAD: ¿ES MARTÍN MIGUELES?

Las redes volvieron a hacer de las suyas y esta vez los protagonistas fueron Nora Colosimo y Martín Migueles. Todo comenzó cuando Pochi de @gossipeame, compartió una serie de historias de Instagram que despertaron rumores de reconciliación del empresario con Wanda Nara.

En una de las imágenes se puede ver a Nora disfrutando del partido de Boca desde su living junto a varias personas. Pero lo que llamó la atención de los seguidores fue un detalle puntual: un hombre sentado detrás de ella, con pelo oscuro y zapatillas blancas, que muchos señalaron podría tratarse de Migueles.

“¿El de atrás del lunar de Nora será Migueles viendo el partido de Boca? Pelo oscuro, zapatilla blanca… ¡Muy Migueles mood!”, escribió Pochi sobre la foto, alimentando las especulaciones.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame)

La historia no terminó ahí. Horas después, la panelista compartió otro mensaje enviado por un seguidor que aseguraba haber identificado al misterioso acompañante: “Parece que es Maxi”, le escribieron, en referencia al otro hombre que aparece en la imagen.

Lejos de aclarar el misterio, las publicaciones aumentaron las dudas sobre el presente sentimental de Wanda y Martín, quienes en las últimas semanas quedaron envueltos en fuertes rumores de crisis y separación.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y Martín Migueles?