Morena Rial, que transita con tranquilidad su segundo embarazo, habló a corazón abierto sobre la relación con su hijo mayor, Francesco Benicio, fruto de su pasado noviazgo con Facundo Ambrosioni.

La hija de Jorge Rial aclaró que ganó la tenencia del nene. Sin embargo, todavía no viven juntos. Para evitar especulaciones, aclaró sin filtro por qué eligió que el pequeño viva con su padre, al menos, por ahora.

“¿Tenés la custodia de Fran?”, le consultaron sus seguidores de Instagram. “La jueza me dio la tenencia a mí. Quiere decir que lo tendría que tener yo a mi hijo”, explicó la influencer, antes de aclarar por qué entonces él no vive con ella.

¿POR QUÉ FRANCESCO NO VIVE CON MORENA RIAL?

“Por cuestiones de lugar en mi departamento, que es chico, por ahora está con el padre. Pero la resolución fue que vuelva con su mamá. Lamentablemente, me estoy acomodando nuevamente y recién ahí podría volver a vivir con él...”.

“No es cierto que estoy a la deriva, pero sí alquilo departamentos temporarios y no tengo un lugar fijo para poder vivir. Eso me hace no poder tener al nene todos los días. El nene no tiene un hogar fijo. Por ende, decidimos que, hasta que yo no pueda resolver esta situación, el nene no va a estar conmigo”, cerró, madura.