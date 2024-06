Bochi, la esposa de Sergio Lapegüe, mostró en el streaming de Ángel de Brito -Bondi- una postal de cuando iba al colegio con Marixa Balli, panelista de LAM.

Durante la entrevista, la mujer reveló que no solo cursó la primaria con la bailarina, sino que se hicieron muy amigas porque eran compañeras de banco.

“¿Sabías que la excompañera de banco de ella ahora trabaja con vos?”, le preguntó Sergio a Ángel. “Sí, Marixa... Ahora te voy a mostrar la foto”, añadió Bochi, antes de revelar su foto escolar con Balli cuando estaban en séptimo grado.

“Marixita esa cara... No te gustó la foto que hoy subió Bochi, la mujer de Lapegüe”, le dijo Yanina Latorre.

“No, me causó gracia porque encima le dije a mi vieja que no tengo ninguna foto de mi infancia, de esa época de colegio. Me encantó que haya llevado la foto a Bondi, me pareció tierno. Me sorprendió verme. No me acordaba ya de la infancia, pero me encanta”, sentenció.