Marixa Balli abrió su corazón y habló como nunca de sus deseos de ser madre en el programa de streaming que conduce Ángel de Brito y que reprodujeron en LAM, el ciclo que lidera por América.

“Me hubiese gustado ser madre. Y bueno, a veces estoy pensando en la adopción. Después del accidente (varios años atrás), estuve muy complicada, en terapia intensiva y no lo pude concretar. Fue un gran sueño de siempre, pero cuando la vida te pone palos, ¿qué podés hacer?”, comenzó diciendo la angelita.

“A mí me encantan los niños. Me hubiese encantado casarme, mi fantasía era entrar a la Iglesia vestida de blanco. En ese momento, con las parejas no se daba y yo estaba muy abocada a mi laburo, no quería cortar. También pasa que, cuando sos muy chica y te va muy bien siendo muy jovencita, pensás que la vida es eterna y ves el momento, no el futuro”, agregó.

Y cerró, a flor de piel: “No pensé en ese momento en el futuro y tampoco pensé que me iba a accidentar y que va a quedar tan dañado el cuerpo y en terapia intensiva. Son cosas que pasan y por algo será”.

BETO CASELLA REVELÓ POR QUÉ NO FUNCIONÓ SU HISTORIA DE AMOR CON MARIXA BALLI

Luego de que Marixa Balli revelara que mantuvo una historia de amor con Beto Casella varios años atrás, el conductor rompió el silencio y no escatimó en halagos para la mujer que supo conquistar su corazón.

“Lo menciono solo porque lo dijo ella sino yo no hablaría nada. Vi que estuvo muy cariñosa. Lo nuestro no fue una cosa puramente sexual, te diría que hubo amor”, reflexionó el conductor en una nota que dio a LAM.

En cuanto a las razones que le pusieron fin al noviazgo, Beto se sinceró: “Creo que lo terminó ella porque había mucha presión de la familia, me parece. Ella era una bailarina clásica del Colón y yo era un chico de Haedo. Así que muy bien no le caí a la familia. Con las dos veces que me vieron, les alcanzó y yo lo sentí porque la primera vez que estuve fue de amabilidad y la segunda fue todo más seco”.

“Yo le escribía cartitas. Nos conocimos porque ella había ido a Juan de los Palotes y yo era habitué de ese lugar. Tenía una fórmula que la rompía que era que yo le llevaba un trago, se lo regalaba y me iba para que después me busque ella. Y costó porque se hacía esperar”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Medio que la cortó ella y a mí siempre me quedó la idea de que fue por la familia. Pero ella una vez me puso ‘nunca te voy a olvidar’. Yo quiero que le vaya bien y le está yendo muy bien porque se lo merece. Es la misma chiquilina que yo amé de chico”.