Después de dos semanas de ausencia, Marixa Balli regresó a LAM, donde reveló cómo fue la traumática atención médica que recibió a raíz de una infección de oído que, a la larga, la llevó a buscar ayuda en otra provincia.

“Estuve cuatro horas en la guardia sintiéndome mal. Entré con el barbijo y toda la gente me miraba raro, fue todo desagradable. No voy a decir que te atienden mal, pero los médicos de guardia están colapsados”, señaló Marixa, indignada, y contó que a raíz de no tener un otorrinolaringólogo de cabecera, tuvo que atenerse a conseguir un turno.

“Tuve una gran infección, yo pensé que era dolor de garganta, pero el dolor fue subiendo y después me abarcó toda la cabeza hasta la mitad de la espalda y quedé dura. Con mucho dolor”, agregó la autora de Cachaca.

POR QUÉ MARIXA BALLI APUNTÓ CONTRA LOS MÉDICOS QUE LA ATENDIERON POR UNA INFECCIÓN EN EL OÍDO

“No te atienden bien los médicos, no te escuchan. Te revisan todo bien, pero es un trato que decís ‘Dios mío’. Encima pagas una obra social carísima y te sentís totalmente destratado. Me dieron reposo absoluto, me chocaba con las paredes para ir al baño, fue muy desagradable. No podía dormir, la pasé muy mal”, relató.

Tal fue el calvario que vivió la panelista, que llegó a compararlo con el tremendo accidente automovilístico que vivió hace años y que le supuso que la suturen sin anestesia. “Esto fue algo que me superó porque se me inflamó toda la cabeza, de un lado estaba divina y del otro lado aprecia que se me estaba por explotar el cerebro”, explicó, y recordó que pasó por, al menos, otros dos médicos.

Finalmente, Marixa recurrió a sus primos médicos que viven en Corrientes para que la ayuden a superar el traumático momento. “Ellos me dijeron lo que me tenía que inyectar, lo que tenía que hacer y ahí empezó la cabeza a desinflamarse”, explicó la panelista.

