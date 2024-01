En diálogo con sus compañeras de LAM, la “angelita” Marixa Balli reveló que lleva con ella una balanza a todos lados. Ante la sorpresa de sus compañeros, rememoró una anécdota de cuando era chica que la marcó para siempre.

“Me pesaban todos los días desde los nueve años. Es el día de hoy y yo viajo con una balanza a todas partes a donde voy. Llevó una balanza que compré en el exterior que no pesa nada”, contó la bailarina, antes de admitir que físicamente se exige mucho.

“Soy muy autoexigente conmigo, me veo todo mal siempre”, admitió. Entonces, Ángel de Brito hizo una importante aclaración. “Siempre nos criaron con que el peso ideal es tanto; la masa corporal, la altura y la contextura también son importantes en los cuerpos”, expresó, palabras que aprobó Nazarena Vélez.

QUÉ DIJO MARIXA BALLI SOBRE LA POSIBILIDAD DE ENVEJECER JUNTO A MARCELO TINELLI

Maite Peñoñori fue al hueso con una consulta a Marixa Balli, su compañera en LAM. “¿Te gustaría envejecer con Marcelo Tinelli, (estar juntos) cuando sean viejitos? Porque ahora son jóvenes. Siento que cada uno fue importante para el otro, en serio lo digo, por cómo hablan”, le preguntó Maite.

“Él es una excelente persona y no tiene que ver lo que ves artísticamente con lo que es como persona”, expresó Balli. Y cerró, contundente: “Yo lo quiero como amigo, pero sinceramente lo digo. ¿Sabés lo que quiero lograr? Que todos, y él también, entiendan que podemos ser amigos. Que no es necesario que, si me acerco, sea ‘uy, cuidado’”.