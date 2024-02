Marixa Balli, flamante panelista de LAM y dueña de su local de calzado y accesorios, está muy enfocada en su carrera pero siempre tiene tiempo para su mejor amiga y compañera incondicional de vida, su amada mamá, Susy.

Si bien Marixa comparte en redes sociales cómo es su rutina laboral, tanto en el programa que conduce Ángel de Brito en América como en su local, Xurama, esta vez sorprendió al postear un cariñoso video que tiene como protagonista a su madre, a quien le dedicó un dulce mensaje por su cumpleaños.

“Feliz cumple, mamá. Te amo”, le dedicó la bailarina a Susy, al pie del video que la muestra a punto de soplar las velitas tras haber cenado con su hija y su familia en su restaurante favorito, El Corralón, al que también a Marixa la encanta ir. ¡Unidas!

QUÉ DIJO MARIXA BALLI SOBRE LA POSIBILIDAD DE ENVEJECER JUNTO A MARCELO TINELLI

Maite Peñoñori fue al hueso con una consulta a Marixa Balli, su compañera en LAM. “¿Te gustaría envejecer con Marcelo Tinelli, (estar juntos) cuando sean viejitos? Porque ahora son jóvenes. Siento que cada uno fue importante para el otro, en serio lo digo, por cómo hablan”, le preguntó Maite.

“Él es una excelente persona y no tiene que ver lo que ves artísticamente con lo que es como persona”, expresó Balli. Y cerró, contundente: “Yo lo quiero como amigo, pero sinceramente lo digo. ¿Sabés lo que quiero lograr? Que todos, y él también, entiendan que podemos ser amigos. Que no es necesario que, si me acerco, sea ‘uy, cuidado’”.