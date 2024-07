Luego de que en LAM mostraran un video donde se ve a Daniel Osvaldo nombrando a Marixa Balli (entre a otras reconocidas personalidades) a modo de “mufa”, la panelista recogió el guante y respondió fiel a su estilo.

“¡Qué pelotu…! Patético, atrasa. La verdad es que se podría agarrar los huevos, si es que los tiene. A lo mejor son chiquitos. Ahora entiendo muchas cosas. Se hizo el canchero, igual el mandé un mensajito al Instagram”, expresó Marixa en vivo.

Fue entonces que Ángel de Brito agarró el celular de la exvedette y leyó el fuerte mensaje que Balli plasmó en la red social del exfutbolista: “Muy desagradable tu comentario hacia mi persona, te hacía más hombre. Muy lamentable lo tuyo, ahora comprendo muchas cosas. Sos patético”.

Foto: Captura (América)

“Si me contesta, sigo. Pero como no tiene huevos…”, cerró la panelista, después de ser felicitada por sus compañeras y el propio De Brito por la actitud que tuvo con el ex de Jimena Barón.

Daniel Osvaldo.

BETO CASELLA REVELÓ POR QUÉ NO FUNCIONÓ SU HISTORIA DE AMOR CON MARIXA BALLI

Luego de que Marixa Balli revelara que mantuvo una historia de amor con Beto Casella varios años atrás, el conductor rompió el silencio y no escatimó en halagos para la mujer que supo conquistar su corazón.

“Lo menciono solo porque lo dijo ella sino yo no hablaría nada. Vi que estuvo muy cariñosa. Lo nuestro no fue una cosa puramente sexual, te diría que hubo amor”, reflexionó el conductor en una nota que dio a LAM.

Marixa Balli en LAM (Foto: captura América TV)

En cuanto a las razones que le pusieron fin al noviazgo, Beto se sinceró: “Creo que lo terminó ella porque había mucha presión de la familia, me parece. Ella era una bailarina clásica del Colón y yo era un chico de Haedo. Así que muy bien no le caí a la familia. Con las dos veces que me vieron, les alcanzó y yo lo sentí porque la primera vez que estuve fue de amabilidad y la segunda fue todo más seco”.

“Yo le escribía cartitas. Nos conocimos porque ella había ido a Juan de los Palotes y yo era habitué de ese lugar. Tenía una fórmula que la rompía que era que yo le llevaba un trago, se lo regalaba y me iba para que después me busque ella. Y costó porque se hacía esperar”, agregó.

“Creo que (nuestra relación) la terminó ella porque había mucha presión de la familia, me parece. Ella era una bailarina clásica del Colón y yo era un chico de Haedo”.

Y cerró, a corazón abierto: “Medio que la cortó ella y a mí siempre me quedó la idea de que fue por la familia. Pero ella una vez me puso ‘nunca te voy a olvidar’. Yo quiero que le vaya bien y le está yendo muy bien porque se lo merece. Es la misma chiquilina que yo amé de chico”.