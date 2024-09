Cuando Marcelo Tinelli eligió a Milett Figueroa como jurado de Cantando 2024, muchos antiguos integrantes de ese programa pusieron el grito en el cielo acerca de la idoneidad de la modelo peruana que conquistó el corazón de “el cabezón”.

En ese sentido, Marcelo salió al cruce de las críticas, y, fiel a su estilo de cultivar polémicas, aseguró que su novia no solo cantaba muy bien, sino que incluso había estudiado en el Conservatorio de Música de Lima, aunque a los pocos días la situación se le complicó.

Ocurre que la producción de la conductora peruana Magaly Medina se apersonó en el Conservatorio, donde le dijeron que la modelo “no había tomado clases con ellos”, ni una carrera, ni un curso, ni siquiera clases individuales.

QUÉ DIJO MARCELO TINELLI PARA JUSTIFICAR QUE MINTIÓ SOBRE LAS “CREDENCIALES” DE MILETT FIGUEROA COMO JURADO DEL CANTANDO

“No, no estudié en el conservatorio, quiero aclararlo. Me encantaría, pero sí estudié canto”, dijo en su defensa Milett cuando se descubrió la mentira, aunque aseguró que su madre si fue becada en esa institución y “le enseñó un montón”.

Antes semejante confesión, Marcelo Tinelli no pudo ser menos y se retractó de sus propias palabras. “‘Marcelo Tinelli engañado por Milett’, ese es un titular muy vendedor. Para mí, hay que dejar ese título” ironizó “el cabezón”.

“El equivocado fui yo, yo quise decir que la mamá había estudiado el Conservatorio y me salió que Milett. No es porque la quiera justificar ni nada, porque sino cada uno de los jurados tendría que haber bailado y cantado, Y a mi me encanta que Milett esté como jurado”, admitió.

“Yo lo dije en el programa de Mariana Fabbiani y quise decir la mamá y me salió Milett, y me dijeron ‘mentiroso’. Yo me río mucho porque me parece muy gracioso, porque el equivocado era yo”, agregó.

