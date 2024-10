Luego de que los participantes dejaran todo en la pista para superar las expectativas de los jurados (integrado por Flavio Mendoza, Nacha Guevara, Marcelo Polino y Milett Figueroa), Florencia Peña dio a conocer los resultados de la votación del público y reveló qué pareja quedó eliminadas del certamen.

“Lo primero que quiero decir es que la votación está muy pareja. Abandona el certamen la pareja de Alfa y su compañera”, comenzó diciendo la conductora del programa de América, dejando en claro que Nenu López y su partenaire (que sacaron el 51,6% contra el 48,4% que cosechó el exparticipante de Gran Hermano) continúan en carrera en el programa.

“Seguiremos en otra cosa, como siempre. Nada termina, todo sigue”, atinó a decir Alfa, muy emocionado, tras escuchar las palabras de la presentadora y antes de despedirse del resto de los concursantes y miembros del certamen.

Las figuras sentenciadas fueron: Nenu López, Josefina Pouso, Camila Lattanzio, Matías Alé, Mimi Alvarado, Alfa y Coy Scaglione. En este contexto, el jurado tuvo la oportunidad de salvar a 5 parejas. Nacha optó por Josefina, Flavio por Coy y Mimi, Milett se inclinó por Lattanzio y Polino le dio una nueva oportunidad a Alé.

ALFA ROMPIÓ EN LLANTO TRAS SER SALVADO POR EL JURADO DEL CANTANDO Y ENCENDIÓ LAS ALARMAS AL HABLAR DE SU SALUD

Luego de la emoción que vivió al ser salvado por Marcelo Polino (uno de los jurados de Cantando 2024, junto a Nacha Guevara, Flavio Mendoza y Milett Figueroa) y continuar en carrera en el certamen, Walter “Alfa” Santiago encendió las alarmas al hablar de su salud.

“Gracias, Marcelo, de verdad. Estoy complicado y voy a seguir viniendo igual”, atinó a decir el exparticipante de Gran Hermano 2022, con lágrimas en los ojos y visiblemente quebrado, después de que Florencia Peña hablara del dolor con el que realizó su performance.

“¿Qué es lo que tenés? ¿Tenés algo en el apéndice?”, consultó la conductora. A lo que el participante se sinceró en la pista: “No. De golpe, se me inflamó la vesícula, me presiona todo y me quedo sin aire. Me tengo que operar urgente”.

Tras escucharlo, Cristian U intervino para dar más información sobre su compañero y darle un tajante mensaje: “Quiero decir algo fuerte de Alfa porque no lo va a decir y, si se enoja conmigo, no me importa. Pero hoy (los médicos) le dijeron que, si en seis meses no se opera, le van a diagnosticar cáncer. No rompas los huevos con la salud”.

Por último, la presentadora dejo en claro que la producción habilitó la posibilidad de que los concursantes pidan reemplazo en caso de tener algún inconveniente. “La operación es rápida y el postoperatorio es una semana”, cerró el exhermanito, muy movilizado.