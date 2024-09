Las duras críticas de Fernanda Iglesias a Florencia Peña hicieron mella en Juan Otero, el hijo de la actriz que en los próximos días debutará en Cantando 2024 y que salió en defensa de su madre en medio de un móvil para LAM en la presentación del reality de América TV.

Este miércoles, Alejandro Castelo fue a cubrir la foto grupal del Cantando, y uno de los primeros participantes que entrevistó fue Juan, ocasión que aprovechó Ángel para enfrentarlo a su picante panelista, que le reprochó que “hizo famosa” a su madre con sus notas en Clarín.

Fernanda Iglesias y Juan Otero están enfrentados a través de los medios. (Foto: Instagram/ferigleok/ juanoterook)

“Lo bueno es que vos te hacés famosa hablando mal de los demás, que eso está bueno ¿Sabés que está bueno igual? Que cuando hables de los demás, hables bien de los demás, porque eso habla peor de vos, si todo el tiempo hablás mal de los demás”, le devolvió Juan.

“¿Te digo la verdad? Es horrible escucharte hablar tan mal de la gente y más cuando te metés con el laburo y el talento de los demás”, protestó el joven. “Cuando hablás de lo exagerada que es mamá y que sé yo... te pregunto si alguna vez te sentaste a verla en el teatro o viste algo de ella porque me parece que tenés poco conocimiento”, agregó.

Leé más:

Por qué Juan Otero fulminó a Fernanda Iglesias en vivo

POR QUÉ JUAN OTERO FUE A FONDO CONTRA FERNANDA IGLESIAS

“Sí, obvio. No habías nacido vos cuando la vi en el teatro. La vi mil veces. En el teatro es muy buena. Haciendo televisión no me gusta y tengo derecho”, le contestó Iglesias, sobre su amplia trayectoria en el medio.

“¿Sabés lo que a mí me molesta? La doble moral. Cuando vos te metés con los demás está todo bien, y cuando se meten con vos está todo mal, que eso lo noto mucho en el medio”, contratacó Otero. “¿Vos la podés criticar todo lo que quieras y yo no?”, quiso saber Fernanda.

“Pero es mi madre”, le contestó Juan con ingenuidad, y ahí cayó en la trampa de Iglesias, que le hizo jaque mate con un “¿Y? Peor”. “Yo la puedo criticar todo lo que quiera porque la conozco de pies a cabeza, vos no la conocés nada. Ese es el problema: cuando vos hablás sin conocer. Igual no es solo con vos, es con toda la gente que habla sin conocerla. Te juro que si hablás así de ella, no la conocés personalmente”, retrucó Juan Otero.

Juan Otero y Flor Peña (Foto: instagram/flor_de_p)

“A mí lo que me molesta es que hablen mal de ella y después, cuando les devuelven, se quejen. Bánquensela. Si hablan mal de los demás, bánquense la vuelta, porque es así”, la desafió Otero, pero Fernanda no se amilanó: “Yo me la banco, decí lo que quieras de mí”, le contestó.

Leé más:

Fernanda Iglesias, furiosa porque Georgina Barbarossa la mandó al psicólogo: “Es estigmatizante”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.