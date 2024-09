Juan Otero, hijo de la reconocida actriz Florencia Peña, generó revuelo en las redes sociales con sus recientes declaraciones.

Durante el programa Te Pido Mildis, transmitido en el canal de streaming de Telefe, Otero criticó duramente a la periodista Fernanda Iglesias y sus comentarios se volvieron tendencia

Todo comenzó cuando Otero, en respuesta a una pregunta sobre con qué famoso no se sentaría a tomar un café, señaló a Iglesias.

“Yo con Fernanda Iglesias”, dijo el joven. “Me parece una persona que es muy bruta para comunicar su información”, agregó, explicando que la periodista “habla sin saber” y “expresa información de una manera muy fea”.

El fragmento de la crítica fue compartido ampliamente en la cuenta de LAM, provocando una avalancha de reacciones en las redes sociales.

El recorte de la crítica de Juan Otero fue compartido en la cuenta de "LAM". (Foto: captura X/elejercitodelam)

QUÉ MÁS DIJO JUAN OTERO DE FERNANDA IGLESIAS: SUS FUERTES PALABRAS

Otero no se detuvo ahí y continuó su ataque, mencionando que Iglesias “cuenta cosas que no tiene por qué decir” y que no le cree nada de lo que dice.

Además, arremetió contra las críticas de Iglesias hacia su madre, Flor Peña, señalando que, en su opinión, la periodista realiza su trabajo de manera exagerada.

Este episodio generó un gran alboroto en las redes, con comentarios divididos. Algunos cuestionaron a Lolo Poggio, quien confesó no conocer a Iglesias, aumentando la controversia alrededor de la discusión.

JUAN OTERO Y SU CONFLICTO CON ROBERTO PIAZZA

En otro frente, Juan Otero también tuvo palabras duras para el diseñador Roberto Piazza.

La reciente confirmación de Flor Peña como conductora del reality Cantando (América) provocó una reacción negativa de Piazza, quien bromeó irónicamente con un “Jajajaja” y luego comentó que haría una ley para proteger la mente y que “se calle Florencia Peña”.

Otero, al enterarse de los comentarios de Piazza, no tardó en responder. “Pobre hombre… no le da la cabeza para entender que hay gente talentosa en esta vida”, sentenció el joven, defendiendo a su madre con contundencia.

Estas declaraciones de Juan Otero han captado la atención de los medios y seguidores, destacando su estilo directo y sin filtros en el ámbito mediático.