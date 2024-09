Este mes, Juan Otero desembarcará en la pantalla de América de la mano de Cantando 2024, certamen que conducirá su mamá, Florencia Peña.

Anticipándose a las críticas y las acusaciones de que ingresó al programa por ser “el hijo de”, el joven reveló qué hizo para darle pelea a los haters.

“Va a haber mucha crítica en relación a que soy ‘el hijo de’. Van a decir que estoy ahí porque soy el hijo de ella. Entonces, e instalé Twitter para bardear a los que me critican, nomás. Besitos”, dijo Otero, desafiante, en nota con Intrusos.

Y continuó, explosivo: “Yo voy a darlo todo para mí, para mi equipo y para la gente que me banca. Yo estoy muy contento y no me importa nada de lo que me digan”.

JUAN OTERO TAMBIÉN LE HARÁ FRENTE AL JURADO DE CANTANDO 2024

“¿Con el jurado cómo te pensás manejar?”, le preguntó el notero del programa que conduce Florencia de la Ve, en alusión a Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino.

Explosivo, Juan Otero aseguró: “Picante el jurado. Pero si a mí me tocan, yo salto como rana. No saben lo que soy. Nadie se meta conmigo”.

Sobre algunos compañeros que no le atendieron el teléfono, disparó: “Hay algunas que no me contestan el teléfono. Son medio bichas. Yo no soy buenito como parezco. Tengo 15, pero no soy boludo”.

