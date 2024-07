Juan Otero, el hijo de 15 años de Florencia Peña y Mariano Otero, comenzó a trabajar en el streaming Te Pido Mildis. Sin embargo, sigue manteniendo su elevadísimo promedio en el secundario.

“Todavía me estoy adaptando a esta nueva vida. Antes salía del colegio a las 5 de la tarde y ahora me escapo a las 2 para ir al canal y recién me desocupo a las 18. Me lleva gran parte del día y si bien tengo muchas responsabilidades, siento que estoy pudiendo congeniar bien el colegio con el trabajo. Pude armar un buen ensamble”, comentó en diálogo con Pronto.

Juan logró ensamblar el trabajo con el colegio. Por: twitter

Juan trabaja en el streaming los lunes, martes y miércoles de 16 a 18. Desde que se sumó al programa, sus notas se mantuvieron. “Me va muy bien, me saco todos 8, 9 y 10″, aseguró, orgulloso de sí mismo, por ser un excelente alumno.

JUAN OTERO ADMITIÓ QUE SE EXIGE MUCHO EN EL SECUNDARIO

Juan Otero aseguró que se siente feliz porque logró equilibrar su profesión con sus estudios. “En este momento de mi vida, con tanta demanda artística, que me esté yendo tan bien es un gran logro para mí mismo. Soy bastante estudioso y me concentro demasiado en clase, entonces me queda rápido todo”, sumó el hijo de Florencia Peña.

Juan tiene un promedio altísimo en el secundario.

Y se despidió revelando su promedio. “En primer año, tuve 9.49 de promedio y en segundo año, 9.22. Te dije: soy aplicado. Mis viejos están re orgullosos y lo que ellos intentan inculcarme es que no me presione. ‘Si no te sacás un 10, algún día te podés sacar un 6 o un 7′, me dicen. Pero yo no me lo perdono. Me gusta ser constante con lo que hago y si me saco un 10, en la que sigue también quiero sacarme otro 10. Soy re perfeccionista”, sentenció.