Las diferencias entre Georgina Barbarossa y Fernanda Iglesias crecen nota tras nota. En esta oportunidad, la panelista de LAM se indignó con la conductora de A la Barbarossa porque la mandó a terapia.

El cronista de Ángel de Brito le preguntó a Georgina por qué Fernanda la trató de “mentirosa” y Barbarossa adujo desconocer la respuesta, pero sí dejó en claro que sus internas comenzaron porque ella trabaja con su exmarido, Pablo Nieto, a quien banca como persona y profesional.

“No me importa lo que diga Fernanda Iglesias. Yo amo a mi productor, Pablo Nieto. Tiene problemas, que lo resuelva con su terapeuta”, dijo Georgina.

“No me importa lo que dice. Con ella trabajé hace mucho. A esta altura del partido no la contrataría como panelista. Es muy peleadora”, agregó con dureza.

FERNANDA IGLESIAS, FURIOSA PORQUE GEORGINA BARBAROSSA LA MANDÓ AL PSICÓLOGO

Tras ver la nota, Fernanda se puso seria y le respondió molesta: “Me parece de muy mal gusto mandar a alguien a terapia. Me parece horrible. Es como si yo le dijera ‘andá al cirujano plástico’”.

“Me mandó a terapia. Me parece espantoso, estigmatizante. No me parece de buen gusto”, concluyó la panelista de LAM.