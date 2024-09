La confirmación de Agustín “Cachete” Sierra en Cantando 2024 sacó a la luz un dato del 2020, cuando el actor participó del certamen de canto e intentó seducir a la conductora, Laurita Fernández.

Fernanda Iglesias contó en LAM que el interés de Cachete por Laurita no fue solo por el show y delante de cámaras. Y reveló que hasta le pasó el teléfono para que la invite a salir, dado que ambos estaban solteros, cuatro años atrás.

“¡¿Cómo no le va a gustar Laurita?! Y no sé si no pasó algo ahí”, agregó Ángel de Brito, luego de haber visto las intenciones de conquista de Sierra en el Cantando 2020. El periodista condujo el programa junto a Fernández.

FERNANDA IGLESIAS MANDÓ AL FRENTE A CACHETE SIERRA

Ángel de Brito: -Cachete Sierra vuelve para defender el título.

Yanina Latorre: -Es lo más. Me parece un tipazo. Lo da todo.

Ángel: -Canta para el ojete...

Yanina: -Canta mal, pero tenía algo que estaba bueno. Y entona.

Ángel: -Tenía chispa. Daba todo por el reality. Espero que no venga en cool, en streamer…

Fernanda Iglesias: -No cantaba bien.

Ángel: Cantaba mal, pero le ponía todo al show. Te acordás que iba y se quería levantar a Laurita Fernández. A la otra semana le gustaba Pampita y la otra semana le gustaba Nacha Guevara.

Fernanda: -¡Pará! Laurita le gustaba de verdad. Yo le di el teléfono de Laurita a Cachete.

Ángel: -¡¿Cómo no le va a gustar?! Y no sé si no pasó algo.

Fernanda: -Yo le di el teléfono y le dije “llamala, que está sola”.