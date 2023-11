El explosivo rumor de que Coti Romero habría estado a los besos con Marcos Ginocchio no fue indiferente para Julieta Poggio, quien durante mucho tiempo fue vinculada sentimentalmente con el ganador de Gran Hermano 2022.

Sosteniendo haberse besado con el Primo en un after, Coti le dio una nota a LAM y reveló cómo reaccionó Julieta a la versión íntima.

LA REACCIÓN DE JULIETA POGGIO TRAS LA VERSIÓN DE QUE COTI TUVO UN AFFAIRE CON MARCOS

Notero: -El otro día la vi a Juli Poggio y le dije:”¿Te enteraste lo que dicen?”. Y ella me dijo: “No creo que Marcos se exponga de esa manera”. Ella no lo ve al Primo chapando con alguien públicamente.

Coti Romero: -A mí me mandó mensajes ese día. Me preguntó si era cierto y yo le conté todo como fue. Y me puso: “Gracias, Co. Posta”. Me lo dijo como de mujer a mujer.

Notero: -Ella quería saber si era cierto.

Coti Romero: -Sí, de mujer a mujer. Y yo le dije la verdad. Para qué le voy a mentir.

Notero: -Hubo un interés de ella, de saber...

Coti Romero: -Claro. En realidad, primero me escribió por WhatsApp y eliminó los mensajes. Después me escribió por Instagram... Me dolió en un momento porque dije: “Si ellos tenían algo, yo no lo sé”. Ni me lo dijo tampoco. Pero dije: “Bueno. Listo, ya está”. Tampoco es que tengo una relación con ella y le conté la verdad.