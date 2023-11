La distante, pero cordial relación que habían entablado Coti Romero y Julieta Poggio tras salir de Gran Hermano 2022 volvió a entrar en crisis luego de que la joven correntina contara que se dio unos besos con Marcos Ginocchio en un after.

En nota con Socios del Espectáculo, Coti Romero reveló el supuesto motivo por el cual Julieta habría puesto el grito en el cielo.

“No tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando entre ellos. No sabía. No sé todavía, si ella tuvo algo con él o no. Creo que sí”.

“No lo sé, pero para mí fue porque pasó algo entre ellos”, declaró la actual participante de Bailando 2023, confirmando desde su perspectiva los rumores de romance entre Poggio y Ginocchio, siempre negados por ambos.

COTI ROMERO HABLÓ DEL ENOJO DE JULIETA POGGIO POR SU AFFAIRE CON MARCOS GINOCCHIO

“Yo siempre tuve intenciones de que esté todo bien con Julieta. Nunca hice nada como para que ella se moleste de nuevo. Se ve que nunca terminó de tener el sentimiento que tengo yo, de decir ‘ya está’”, le dijo Coti a la cronista de eltrece, haciendo alusión al conflicto inicial que tuvieron en GH y a su actual enfrentamiento.

Teniendo en mente la versión de que Julieta y Marcos habrían tenido una historia de amor lejos de las cámaras, Romero apuntó: “Yo en ningún momento hice algo para lastimarla a ella. No tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. No sabía. No sé todavía, si ella tuvo algo con él o no”.

Interesada en el culebrón entre los ex “hermanitos”, la notera le preguntó: “Como mujer intuitiva, ¿vos qué pensás? ¿Pasó algo entre ellos?”.

Con contundencia, Coti respondió: “Y sí. Si me preguntó fue por algo. Pero ya está. No me puedo hacer cargo de algo que no se sabía”.