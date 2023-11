Tras su conflictiva participación con Milett Figueroa, parecía que los días de Martín Salwe en Bailando 2023 estaban contados, pero el locutor encontró una nueva estrategia para seguir en carrera cuando anunció su romance con Nenu López, aunque ahora Coti Romero asegura que fue ella quien “inventó todo”.

La correntina, una experta en generar climas de este tipo tanto en Gran Hermano como en el ciclo de Marcelo Tinelli, cruzó al conductor en el certamen y prometió decirle “unas cuantas cosas” en las pista, pero antes aseguró ser la autora intelectual, junto a los streamers, del romance.

Los errores que dejaron a Coti Romero fuera de Gran Hermano. Foto: instagram @cotyrommero

Todo comenzó cuando el locutor dijo que la supuesta relación de la ex Gran Hermano con su bailarín es una farsa: “Les digo que para mí, todo ese romance, ese invento con Jitsu, mi amigo, el bailarín, es todo invento. Es porque Coti se va quedando sin previa, sin contenido”, aseguró Salwe.

COTI ROMERO DIJO QUE EL ROMANCE DE MARTÍN SALWE Y NENU LÓPEZ ES UNA FARSA

Las palabras de Salwe tuvieron eco en Coty, que en una nota con Intrusos afirmó: “Dijo que yo invento cosas para que hablen de mí... Es lo peor que pudo haber dicho por qué yo sé muchas cosas de él. Estoy harta... es para vos Martín, espero que te la banques”.

“Nosotros le inventamos el romance con Nenu. Y bueno, se dio, ¡qué lindo!. Pero nos tiene que agradecer, le inventamos el romance. Ni para eso sirve, y ahora viene a decir esto de mí”, dijo, sagaz, Coti Romero sobre la relación que comenzó con polémica, ya que el ex de Nenu acusó a la bailarina estrella de haber cortado con él sin avisarle siquiera, tras bloquearlo de sus redes sociales.

Martín Salwe y Nenu López (Foto: Instagram @martinsalwe)

“Lo inventó la Tía Sebi. Salwe le dijo ‘dame una mano, Sebi porque no sé qué hacer, porque no me dan artículo. Milett lo estaba comiendo. No existía Martín, era Milett”, cerró Coti, explicando la tremenda situación de Salwe, que ya se veía afuera del Bailando cuando la novia de Marcelo Tinelli lo dejó por otro bailarín.

