A pocos días de que se confirmara que la pareja de baile que conformaban Martín Salwe y Milett Figueroa en Bailando 2023 iba a romperse -la producción le puso a cada uno bailarines para que se luzcan como figuras- se supo que él bailaría con Nenu López.

En este contexto, los rumores que vinculan sentimentalmente a Martín con su nueva compañera de baile comenzaron a sonar con mucha fuerza. Estas versiones quedaron confirmadísimas ahora que desde LAM dieron a conocer una prueba irrefutable.

LAM compartió un video de Salwe y López en un boliche; a él se lo ve abrazándola a ella con ambos brazos mientas, frente a frente, charlan cómplices y acaramelados. Se besan en la boca y se acarician ante los ojos de todos, orgullosos de su cariño.

EL GRAN GESTO DE SILVINA LUNA CON MARTÍN SALWE: LO AYUDÓ A RECONCILIARSE CON SU PAPÁ

Salwe contó que habló con Silvina por última vez cuando se enteró que necesitaba un trasplante de riñón. “Tuve muchas charlas con ella, muy amenas. La gente se quedó con esa discusión de El hotel, pero fue un juego, después tuve charlas muy lindas”, minimizó Salwe.

“Silvina me ayudó en algo muy importante que lo hablé en El hotel, pero en el día libre cuando no había grabación, que yo le conté que me costaba mucho acercarme con palabras de afecto a mi papá, y ella, que tiene un pasado tremendo con la muerte de sus dos padres, me dijo ‘Aprovechá que los tenés vivos, que están con vos’”, señaló Salwe.

“Y tuvo un gesto mucho más lindo, porque me mandó un mensaje a mí, y hablé mucho sobre eso; y después lo llamó a mi viejo y también se lo dijo. Yo no sabía porque estaba en el hotel. Le contó lo que a mí me pasaba, lo difícil que era. No lo quería contar, pero fue muy fuerte”, cerró el locutor.