Martín Salwe protagonizó otro escándalo tras bambalinas en Bailando 2023 cuando fue acusado de maltratador por la jefa de vestuaristas, que lo expuso durante un móvil, y le exigió que le pida disculpas a una de las empleadas de Marcelo Tinelli.

Todo comenzó durante una nota que Alejandro Castelo le hizo a Salwe y a Nenu López cuando el cronista de LAM notó que las vestuaristas que estaban alrededor se iban del lugar. “No sé, preguntále. Yo tengo buena onda con todo el mundo”, dijo Salwe, que dos años atrás fue el “villano” de El hotel de los famosos.

Las vestuaristas del Bailando acusaron a Martín Salwe de maltratador (Foto: captura LAM /América TV)

“Por mi sumá a esta nota a quien quieras”, le dijo el locutor al cronista, cuando este propuso ir a hablar con las vestuaristas. “A veces pasan cosas y nos incomodamos, pero todo se acomoda”, le dijo una de las trabajadoras, mientras que otra, llamada Pato reconoció que hubo un momento tenso.

“Esta nota no me copa. Dejala”, se lo vio decir a Salwe en un corte de edición, antes de que Castelo fuera directamente con la jefa de vestuario, que confesó que estaba molesta con el locutor. “Lo conozco desde hace mucho tiempo y me molesta mucho el cambio de actitud que tuvo para con nosotras”, le dijo la mujer en la cara a Salwe, que no sabía dónde esconderse, pero prefirió negar los cargos.

Leé más:

Martín Salwe le pidió disculpas a Romina Uhrig por revelar su romance con Nacho Castañares

Coti Romero dijo que el romance entre Martín Salwe y Nenu López es una farsa

MARTÍN SALWE SE CRUZÓ FUERTE CON LA JEFA DE VESTUARISTAS DE BAILANDO 2023

“Además, recién dijiste ahí que no te lo dijimos en privado, pero ese día no te lo pudimos decir porque la puteaste y te fuiste”, dijo la mujer, y Salwe le salió al cruce. “Lo digo ahora, y es la última vez que lo aclaro, porque no puedo decir las cosas mil veces”, se defendió.

“Lo que pasó fue que le hice un comentario a Nenu y le dije ‘¡Qué pelot… que no me dijo nada!’”, dijo Salwe, pero la jefa de vestuaristas le contestó: “No fue así. Todas coincidimos en lo mismo porque no fue así”.

Las vestuaristas del Bailando acusaron a Martín Salwe de maltratador (Foto: captura LAM /América TV)

De esta manera, la mujer explicó que ante un halago de la vestuarista hacia Nenu por su performance, Salwe la miró y le dijo “Y Martín, pelo…”, y aclaró que la bailarina se estaba yendo del lugar. “No vino a pedirnos disculpas. Ayer vino a gritarnos y la hizo llorar. ¿Qué dijiste ayer? No nos dejabas a hablar”, le dijo Mery.

“Todas esas mujeres que se rompen el lomo laburando… Es inadmisible la falta de respeto, (…) Y encima, cuando se lo decís, es soberbio y no retrocede. Él, en vez de bajar, pedir disculpas y tratar de subsanar, lo empeora, y con el jurado hace lo mismo”, lo criticó De Brito al terminar la nota.

Leé más:

Martín Salwe reveló qué decía Flor Díaz antes de salir con Fede Bal: “Nunca me los imaginé juntos”

Momento de tensión que se vivió al aire en Intrusos con Martín Salwe: “Quieren venir a la puerta del canal a lastimarlo”