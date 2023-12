El enorme esfuerzo que Flor Vigna hace a diario por superar una mala experiencia en su infancia se manifiesta a menudo, y la novia de Luciano Castro habló por primera vez en público de ese asunto: “Hay un trauma fuerte en mi vida que lo sabe mi familia nada más”.

“Tengo un tema de vez en cuando de gastroenteritis. Como que mi panza me quiere decir algo. Creo que el cuerpo es un aliado de uno”, arrancó la cantante en PH Podemos Hablar.

Ahí, bromeó por las polémicas que protagonizó en el Bailando 2023: “Esta semana me enfermé”.

Entonces, explicó su ritual cuando colapsa en el baño: “Vomitando y diciendo ‘gracias cuerpo’ porque no me queda otra”.

QUÉ LE PASÓ A FLOR VIGNA DE CHICA

Hasta que Flor Vigna fue al hueso de qué le pasa cuando devuelve: “Pensando en un hecho que pasó hace muchos años, que tengo que soltar. Por eso digo ‘esto lo suelto acá'”.

“Hay un trauma fuerte en mi vida que lo sabe mi familia nada más. Y siento que tiene que ver con esa gastroenteriris que me agarra siempre. Le agradezco a mi cuerpo por ayudarme. Es un ritual medio ayahuwasca. Pienso que es la última vez que vomito por eso”, continuó.

“En mi familia hay una filosofía de ser responsable responsable y no víctima. Eso me pasó, pero hoy no me define”.

“Ahora soy otra persona”, cerró Flor Vigna.