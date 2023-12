Muy contenta por el lanzamiento de su último videoclip, Perdóname, Flor Vigna contó que su novio, Luciano Castro, es su apoyo incondicional. Por eso, le dedicó un video muy especial que revolucionó Instagram.

A través de sus stories, con micrófono en mano y vestida para brillar frente a su público, Flor compartió un clip que la muestra abrazando y besando apasionadamente a su novio, mientras ambos sonríen con ternura y muy enamorados.

“Gracias por motivarme a creer en mí”.

Al pie de estas cariñosas imágenes en movimiento, ella le obsequió una sentida declaración de amor. “Gracias por motivarme a creer en mí”, le escribió Flor a Luciano, junto a significativos emojis de corazones rojos. ¡A paso firme!

LUCIANO CASTRO SE SINCERÓ TRAS LA POLÉMICA POR SER EL PERMITIDO DE LOURDES SÁNCHEZ

En cuanto al momento en que Flor VIgna contó en el Bailando que él era el permitido de Lourdes Sánchez, Luciano Castro desdramatizó: “Es una gracia. Para que Flor haya dicho eso tuvo que ver con algo que estaba hablado”, aseveró entre risas.

“Lo tomo como el bicho de tele que soy, como lo que es y ya. Y si no me gusta, tampoco me lo tomo a mal”.