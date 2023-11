La relación de Luciano Castro con Flor Vigna es tan sólida que no sólo bancó los escándalos por el video hot, sino que además el actor confesó el particular morbo que le produce su novia cuando la ve desnuda.

“Cuando veo que el trabajo previo del Bailando le cuesta mucho me gusta ver el resultado final”, comenzó el protagonista de El Beso, la obra que hará en Mar del Plata durante el verano.

Ahí, admitió sin tapujos: “Debo confesar que me genera un morbo cuando la veo con Dama y con Jony, que vienen llenos de moretones, o todos rotos. Que llegan destruídos, como que se cayeron del bondi”.

Luciano Castro y Flor Vigna (Instagram)

“No digo nada, pero me da curiosidad después ver el resultado”, cerró con picardía Luciano Castro, tal vez recordando alguna imagen de Flor Vigna.

LUCIANO CASTRO SE SINCERÓ TRAS LA POLÉMICA POR SER EL PERMITIDO DE LOURDES SÁNCHEZ

En cuanto al momento en que Flor VIgna contó en el Bailando que él era el permitido de Lourdes Sánchez, Luciano Castro desdramatizó: “Es una gracia. Para que Flor haya dicho eso tuvo que ver con algo que estaba hablado”, aseveró entre risas.

“Lo tomo como el bicho de tele que soy, como lo que es y ya. Y si no me gusta tampoco me lo tomo a mal”.