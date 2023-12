Luego de que se conociera que Flor Vigna había tomado la decisión de renunciar a Bailando 2023, el programa que conduce Marcelo Tinelli por América, para dedicarse de lleno a su carrera musical, Lourdes Sánchez fue contundente con su crítica.

“Lo de Flor Vigna yo lo dije la primera vez que la voté para eliminarla, que lo decían todos y lo había planteado LAM, que ella supuestamente había firmado por dos galas. La verdad no me parece bien usar la pista para promocionar dos temas e irte porque hay mucha gente y con muchas ganas y mucha gente que se quedó con ganas de entrar y no pudo”, lanzó la bailarina en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Pero esas son las mismas personas que después la producción trata como unas reinas y te prohíben ir a un programa a hablar mal de ella. Y a los que estamos súper comprometidos nos miran de costado”, agregó, picante.

“Por suerte entra la bomba de Noelia Marzol que le levanta el nivel al show”.

Y cerró, tajante y halagando a la nueva figura que tomará el lugar de Vigna en el programa: “Y esto te juro que es así. Y encima deja un equipo colgado. Por suerte entra la bomba de Noelia Marzol que le levanta el nivel al show”.

LA PALABRA DE LOURDES SÁNCHEZ TRAS SUS CRUCES CON FLOR VIGNA Y COTI ROMERO

Luego de haber protagonizado fuertes cruces con Coti Romero y Flor Vigna en Bailando 2023, Lourdes Sánchez rompió el silencio y fue contundente al hablar de sus peleas mediáticas en el programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

“Es más el enojo de la gente que me llenaban la cabeza contra Flor y yo no quería seguir metiendo leña al fuego, estoy para disfrutar de la vida. Yo la estoy pasando genial porque cuando Coti me atacaba yo pensaba ‘no sé ni lo que dice’”, comenzó diciendo la participante del certamen de baile en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Yo sentí que mi picanteada con Flor fue algo más tonto, pero como la lastimó, pido perdón. Nunca fuimos amigas, siempre fuimos como compañeras. Aclaramos las cosas para seguir cruzándonos y que esté todo bien. Yo quiero paz. Por eso, cuando Coti me buscaba tanto trataba de no seguirle el juego. El día que me la crucé, la abracé y le dije, ‘somos correntinas’”, agregó, sincera.

Por último, cuando le dijeron que podría dar “algún curso de deconstrucción”, la pareja de el Chato Prada –con quien tiene a su pequeño, Valentín- cerró, sin vueltas: “Coti y Flor que se deconstruyan solas, son grandes”.