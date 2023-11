Bailando 2023 llegó a una nueva votación y los participantes comenzaron a nominar a sus compañeros, con la diferencia de que esta vez el más votado pasa directamente al teléfono, y Lourdes Sánchez aprovechó para cruzar con todo a Fiorella Giménez, la bailarina de El Tirri.

Luego de que el primo de Marcelo nominara a Brian Sarmiento, por consejo de su vidente, la pareja del Chato Prada le salió al cruce de inmediato. “Amo a esta persona, es amigo, no es nada contra él, pero el voto es para su bailarina”,adelantó.

“Dijo cosas machistas para tener dos segundos de cámara. Voto a El Tirri por Fiorella”, sentenció Lourdes. “Si ella lo piensa… Para mí no fueron comentarios machistas, para mí fue la realidad. Ella a mí me dijo ‘falsa’”, se defendió la ex de Cachete Sierra.

Leé más:

El llanto de Fiorella Giménez tras el inesperado gesto de Agustín Sierra: “Fue la gota que rebalsó el vaso”

TENSO CRUCE AL AIRE ENTRE LOURDES SÁNCHEZ Y FIORELLA GIMÉNEZ EN BAILANDO

“Están al lado una de la otra. Yo creo que se viene una ñapi de costado”, aventuró Tinelli, y agregó: “Ahora Lourdes cómo se la banca, porque si yo lo tuviera al lado, votaría a uno que tenga a cien metros para tener tiempo de correr”.

“A mí me preguntaron en Estamos Okey a quién votaría y yo dije que a Lourdes porque lo siento. No siento que haga algo a propósito, sino que, como es la mujer del Chato, los compañeros tienen más cuidado, y siento que en los programas la cuidan mucho más”, explotó Fiorella.

“Ella dijo que yo era falsa porque yo la había invitado a hacer un video de baile conmigo, pero eso no quiere decir que yo no piense que es una excelente bailarina o que sea buena persona, porque el problema no es con ella es con lo que yo pienso que sucede”, agregó Fiorella.

“Yo no tengo ningún privilegio, me he cambiado en un baño y eso lo saben”, se defendió Lourdes, y luego pasó al ataque: “Lo que sí dijo Fiorella en maquillaje es que El Tirri también está acomodado, frente a muchos testigos”, lanzó.

Leé más:

Cachete Sierra contó que habló en privado con Fiorella Giménez tras verla llorar en el Bailando 2023