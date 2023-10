Fiorella Giménez quedó en shock cuando Marcelo Tinelli le contó en vivo que la producción había llamado a su exnovio Agustín “Cachete” Sierra para que baile la salsa de a tres y que le dijo que no.

“Quiero decir que me hubiera gustado que Cachete Sierra estuviera en la salsa de a tres”, dijo el conductor de Bailando 2023 sorprendiendo a la bailarina y compañera de El Tirri.

“Pero quiero decir algo que dijo, que te vas a enterar ahora, porque lo llamamos a Cachete para que viniera a la salsa de a tres y nos dijo ‘yo no me quiero cruzar con mi ex’”, continuó Tinelli.

“¿No quedaron bien ustedes dos?”, le preguntó Marcelo a Fiorella, a quien automáticamente se le borró la sonrisa.

“No sé. Sí. Quedamos bien. No quiero saber más nada de Agustín. No me interesa”, le contestó con malestar. Segundos después, Fiorella Giménez rompió en llanto en la pista.

EL MOTIVO DEL DESCONSOLADO LLANTO DE FIORELLA GIMÉNEZ EN BAILANDO 2023

Atenta a la triste reacción de la bailarina, Pampita le preguntó: “Me quedé mal con Fio. ¿Qué pasó?”.

Angustiada y sin contener el llanto, Fiorella respondió quebrándose en vivo: “Estoy un poco sensible. No es en sí por Agustín. Estoy medio mal de la espalda y a mí cuando me tocan mi cuerpo, que es mi herramienta de trabajo. ¡Ay! ¡No! ¡Qué boluda! No quiero hablar y llorar”.

“Siempre siento que vengo acá, doy lo mejor que puedo y justo lo mencionaron a Agustín y fue la gota que rebalsó el vaso. No es por él. No sé lo que habrá dicho. Ya está”, continuó la bailarina.

Sobre los fuertes dolores que la condicionan para bailar, agregó apenada: “Recién hablaba con el coach. No sé si voy a poder hacer el ritmo que sigue. Me duele hasta para caminar. Hoy me tomé de todo para estar acá”.