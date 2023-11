El escándalo que se generó a raíz de sendos cruces entre Flor Vigna y Lourdes Sánchez dividió las aguas en Bailando 2023, donde dos de sus participantes, Soledad Bayona y Flor Jazmín Peña, eligieron bando y apuntaron contra la pareja del Chato Prada.

En Estamos Okey (América) Pampita y Guido Zaffora recibieron a las bailarinas que reconocieron que Lurdes fue “pinchando” a Flor Vigna para que pise el palito y poder cobrarse así que le haya “robado” al bailarín Jonathan Lazarte, campeón de ShowMatch La Academia en 2021.

Lourdes Sánchez no anduvo con vueltas al analizar el beso de Mario Guerci y Soledad Bayona en La Academia: "Ahí hay lengua"

Esto devino en múltiples cruces luego de que Sánchez confesara que su permitido es Luciano Castro, y Vigna cometiera una infidencia al señalar que su rival tuvo “muchos amoríos” en los últimos tiempos, sin advertir que la bailarina está en pareja hace más de una década con Prada, con quien tuvo a Valentín.

Tremendo cruce entre Lourdes Sánchez y Flor Vigna en los pasillos de Bailando: “Sacate la careta y no mientas”

LAS TREMENDAS ACUSACIONES DE SOLEDAD BAYONA Y FLOR JAZMÍN PEÑA CONTRA LOURES SÁNCHEZ TRAS EL CRUCE CON FLOR VIGNA

“Yo la conozco y es realmente una mina que no tiene maldad y que le cuesta mucho el show. Quizá es un bajón cuando la pinchan con esto de ‘te querés hacer siempre la buena’, cuando ella es realmente una buena compañera”, contó Peña.

“Quizá ella no quiso pedir disculpas porque sintió que Lourdes la venía pinchando mucho. Le debe haber dolido de verdad”, agregó Flor Jazmín. “Yo sostengo que hay un límite en los realities que no debemos cruzar y que tiene que ver con estas cosas”, explotó Bayona, por su parte.

“Pero Lourdes es Lourdes, y es una de las personas que más juega en los realities y no es de este año. Sin ir más lejos, a mí me tocó…”, agregó Bayona, que pensó mejor lo que iba a decir y volvió a la carga citando un episodio de su paso por La Academoa, previo a su separación de Nicolás Smirnoff.

“Lourdes salió a decir que me había visto en un camarín con Mario Guerci en una situación muy complicada”

“No nos olvidemos cuando fue todo el lío de Mario (Guerci). Lourdes salió a decir que me había visto en un camarín con él en una situación muy complicada, yo todavía estaba por casarme. Todo eso era mentira y la fui a encarar, y después salió a decir que no lo había visto ella, sino que le había dicho un maquillador. Entonces cuando te toca estar del otro lado no tedas cuenta de la gravedad de la situación”, advirtió Soledad.

Lourdes Sánchez mandó al frente a Soledad Bayona y Mario Guerci: “Estaban encastrados en el camarín”

Filtran una foto de Mario Guerci y Soledad Bayona infraganti: “Ya no se esconden”