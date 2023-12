Luego de presentar su última coreografía en Bailando 2023 después de haber decidido renunciar para dedicarse de lleno a su carrera musical, Flor Vigna no pudo evitar quebrar en llanto en la pista.

“Lloro por miedo también porque me cuesta mucho irme de este lugar. Gracias por las palabras, las valoro un montón. Son artistas increíbles”, comenzó diciendo la cantante después de que el jurado (integrado por Moria Casán, Carolina “Pampita” Ardohain, Ángel de Brito y Marcelo Polino) no escatimara en halagos para ella.

“Lloro por miedo porque ahora tengo laburo en lo que yo quiero, pero viste que la carrera del artista es arriba y abajo. Estoy invirtiendo mucho tiempo y dinero, y me da miedo jugármela por lo que quiero que es la música; y más cuando me siento tan valorada como con esta productora”, agregó, con lágrimas en los ojos.

“Siento que tengo que dar este peso. A veces me cuesta mucho valorarme. Me encantó conocerlos. Estoy re cag… de miedo, pero sé que tengo que dar este paso y gracias por enseñarme tanto”.

TAJANTE PEDIDO DE FLOR VIGNA A MARCELO TINELLI EN BAILANDO 2023

Luego del fuerte cruce que mantuvo con Lourdes Sánchez, Flor Vigna dejó en claro que pudo limar asperezas con la bailarina, pero aprovechó la gala en la que presentó su salsa de a tres (junto a Rodrigo Tapari) para hacerle un pedido especial a Marcelo Tinelli.

“Te quiero decir a vos que no me gustan los quilombos, así que traten de no ponerme en esa situación”, atinó a decir la participante del programa de América, mirando fijo a los ojos del presentador.

“Perfecto. ¿Yo qué tengo que ver?”, fue la respuesta de Tinelli, algo asombrado por las palabras de la cantante. Pero Vigna se mantuvo firme con su postura: “Porque vos dijiste que te gusta verme enojada y a mí no me gusta”.

“Bueno listo, no te enojes entonces. Te sé de carácter”, cerró Marcelo, entre risas, antes de que la pareja de Luciano Castro abandone el estudio, contenta por haber podido solucionar sus chispazos con Lourdes.