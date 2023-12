Este año, la participación de Flor Vigna en Bailando 2023 no solo generó contenido por su alto nivel profesional, sino por los fuertes cruces que tuvo con Lourdes Sánchez y Ángel de Brito, entre otros personajes.

En ese agitado marco, Pampita opinó a fondo de la cuestiona participación de Vigna en el programa de Marcelo Tinelli. Recientemente, Flor adujo enfermedad, no fue al Bailando y sus compañeros desconfiaron de su malestar. Además, volvieron a sonar con fuerza los rumores de renuncia.

PAMPITA OPINÓ A FONDO DE LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE FLOR VIGNA EN BAILANDO 2023

Notero: -Caro, vos que sos súper profesional. ¿Qué te parece la actitud de Flor Vigna?

Pampita: -¿Qué actitud? Está enferma.

Notero: -Los compañeros no le creen.

Pampita: -¿No le creen? ¿Por qué no le creerían?

Notero: -Porque hoy la vieron haciendo historias. La vieron muy sana.

Pampita: -Bueno, uno vomita y puede trabajar un ratito. Pero venir acá, se te puede bajar la presión. Yo si vomito no iría a trabajar. Me siento mal.

Notero: -En Intrusos dijeron que la escucharon decir que debería renunciar, que el programa le queda chico…

Pampita: -¿Le queda chico? No esas son suposiciones de los compañeros. No la oí a ella decir eso. No creo que alguien que ganó tantas veces hable tan desagradecidamente de un programa que le dio tanto. Este programa la hizo triunfar, ser conocida y trabajar.

Notero: -Supongamos que hay un personaje que triunfó mucho en este programa, sin decir ningún nombre, y fuera un desagradecido y mordiera la mano de quien le da de comer, ¿qué pensarías?

Pampita: -No pensaría nada. Me quedaría esperando que el karma le haga aprender la lección.

Notero: -¿Te parece bien que sus compañeros hayan votado a Flor Vigna?

Pampita: -Creo que la votan porque es una bomba bailando y no saben cómo sacársela de encima. Le tienen mucho miedo.

Notero: -Vos si fueras participante, ¿a quién hubieras votado?

Pampita: -A Flor Vigna.