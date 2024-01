Luego de presentar su significativa coreografía en Bailando 2023, Anabel Sánchez no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al escuchar las profundas palabras que le dijo Flor Vigna en la pista.

“Yo siempre te digo algo en los pasillos, que te acerques el micrófono y que hables porque Marcelo te eligió y te da una oportunidad todo el tiempo, y vos como que desvías para otro lado. Pareciera que, cuando te dan la oportunidad de hablar, te escondés; pero cuando bailás, sale como un alter ego y decís ‘acá estoy’”, comenzó diciendo Flor.

Foto: Captura (América)

“Necesitamos todo acá para que vos sigas tu camino artístico. Además de que yo sé que querés ganar, vos querés tener un camino artístico re largo. Y necesitamos que te la creas. Solamente te podés quedar si lo querés ganar y si sale tu lado más salvaje”.

Y siguió: “Sé que tenés 18 años, pero necesitamos esa Anabel que empezó y se hizo viral en TikTok, la Anabel de la que hablaba toda la Argentina, necesitamos esa; menos no. Siento que falta un poco eso”.

Luego, Vigna puntuó a la pareja con un 8 y concluyó: “¿Sabés que siento también? Que te da culpa tu nueva realidad. Vos venís de una realidad que es diferente, donde todos los que tenías al lado vivían cosas difíciles y, por alguna razón, vos pudiste superarla y hoy tenés otra realidad que la creaste vos y que es tuya. Aprovechala, no le tengas miedo al éxito, no te autoboicotees, metele para adelante. De verdad, esta puede ser la última vez que bailás acá. La gente te quiere mucho, pero ponete las pilas por favor porque tenés un equipo increíble. Neceisto que te la creas, por favor”.

Por su parte, Anabel dijo lo suyo con lágrimas en los ojos y a flor de piel: “Justo este cuadro habla de eso, de la culpa que muchas veces nos gana. Nosotros tenemos un deseo y por ahí llega, pero después viene la culpa. Me pasa que, al ser todo muy nuevo, me incomoda un poco. De repente, hay muchos lujos, a eventos que voy, otra manera de hablar; y yo como que me voy para atrás. Estoy empezando y me siento orgullosa de cómo voy a mi ritmo. Me aprecio”.

ANABEL SÁNCHEZ COMPARTIÓ EL PROCESO DE CREACIÓN DEL VESTIDO QUE LUCIÓ EN UNA DE SUS GALAS DEL BAILANDO

Anabel Sánchez, además de ser una de las modelos del momento y de estar rompiéndola en Bailando 2023, cada gala sorprende con los looks que ella misma confecciona pensando especialmente en su performance.

La joven, a quien le apasiona el diseño de indumentaria, compartió a través de sus stories de Instagram el boceto que dibujó inicialmente y, pocas horas después, lo mostró terminado. “Este es el proceso del vestido”, expresó al pie de los dibujos en los que aclaraba la materialidad, el estampado de la tela y hasta el escote más los tajos que le haría.

Anabel confeccionó un vestido animal print súper ceñido al cuerpo con tajos laterales, un escote más que pronunciado y una falda de flecos negros, similar a la que decora su pecho, que le da movimiento a la prenda muy de estilo show televisivo.