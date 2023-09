Este lunes, en la supuesta gala de doble eliminación que nunca se concretó, se produjo el debut en el Bailando de Anabel Sánchez, la joven de San Francisco Solano a la que María Becerra apoyó en su casting para Vogue y que fichó por la misma agencia que representa a Zaira Nara y a Cami Homs.

Tras su gran performance con el siempre cumplidor Tito Díaz, Marcelo Polino quiso dirigirse a ella de forma personal. “Más allá de rescatar el video que hiciste en Vogue, pude hablar con vos y puedo decir que esta niña es una sobreviviente”, le dijo.

Anabel Sánchez impactó con su look hecho en casa. (Foto: Captura TikTok/@anabelsanchez._)

“Han huido de su casa con su madre y sus hermanos, huyendo de un padre golpeador, con vecinos que han tenido que custodiar la puerta para que este hombre no vuelva a intentar matarlas”, agregó Marcelo.

“Han pasado muchas necesidades, así que me parece que más allá del video, representás a la juventud del país que quiere salir adelante, que quiere ayudar a su familia y me parece que tiene un valor enorme que lo cuentes”, señaló el jurado.

Leé más:

Anabel Sánchez contó su historia de vida en La jaula de la moda

MARCELO POLINO HIZO LLORAR A ANABEL SÁNCHEZ EN SU DEBUT EN EL BAILANDO 2023

“No tengas vergüenza en contarlo porque inspirás a otra gente, porque sos una sobreviviente, por lo que me honra tenerte aquí en la pista. Sos un ejemplo para toda una generación porque tenés 18 años, una generación de chicos de tu edad que están perdidos, que no saben dónde ir, que se van del país, que no tienen para comer, y vos estás acá parada, y me parece que sos un faro para esa gente”, cerró Polino, mientras la cámara enfocaba las incipientes lágrimas de ella.

Anabel Sánchez, la modelo de San Francisco Solano, fue confirmada para el Bailando

“La verdad es que nos re costó salir, porque tener una persona todos los días desde que te levantás hasta que te dormís que te diga que no podés, que no sos nadie; y una muchas veces se cree eso, pero la verdad es que no sé de dónde salió esa fuerza, pero es gracias a mi mamá”, recordó Anabel.

“Ella nos decía ‘Hay que poder siempre, no importa quien venga y te diga que no podés’. Y al principio obviamente cuesta porque uno entra en ese estado de víctima, pero nadie te lastima. Es cuestión de cada uno qué tan fuerte se vuelve. Y salí adelante, y sé que se puede y los chicos que me siguen les digo que los sueños se hacen realidad”, cerró la joven antes de recibir el puntaje por su performance.

Leé más:

Así es el vestido que Anabel Sánchez se diseñó ella misma en 48 horas para la foto del Bailando 2023