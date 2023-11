Luego de que Anabel Sánchez quedara en el centro de la polémica tras sus cruces con Lali González en Bailando 2023 y por deslizarse que sería la responsable de quedarse con cosas que no eran de ella, Barby Franco saltó en defensa de la participante.

“Anabel tiene 18 años, es muy tímida y creo que se olvidan de que es una nena. Yo trato de ayudarla desde mi punto de vista y hasta dónde ella quiere llegar en el medio. Yo le dije que no se tome nada a pecho porque esto es un show”, comenzó diciendo Barby, que bailará la salsa de a tres con la modelo, en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

En cuanto a las acusaciones que recayeron sobre la joven, Barby sentó su firme postura: “Ella no fue. Estoy segura de que no fue porque la conozco y comparto 24 horas. Ella tiene una historia hermosa. En un desfile no la recibieron muy bien y yo me sentí identificada con ella”, agregó.

Y cerró, sin escatimar en halagos para la concursante: “Tiene 18 años. Esa nena es una cosa de otro planeta. Aparte de ser bella, de tener esa pisada, esa impronta, es una locura y cuando se suelte la van a amar”.

ANABEL SÁNCHEZ COMPARTIÓ EL PROCESO DE CREACIÓN DEL VESTIDO QUE LUCIÓ EN EL BAILANDO

Anabel Sánchez, además de ser una de las modelos del momento y de estar rompiéndola en Bailando 2023, cada gala sorprende con los looks que ella misma confecciona pensando especialmente en su performance.

La joven, a quien le apasiona el diseño de indumentaria, compartió a través de sus stories de Instagram el boceto que dibujó inicialmente y, pocas horas después, lo mostró terminado. “Este es el proceso del vestido”, expresó al pie de los dibujos en los que aclaraba la materialidad, el estampado de la tela y hasta el escote más los tajos que le haría.

Anabel confeccionó un vestido animal print súper ceñido al cuerpo con tajos laterales, un escote más que pronunciado y una falda de flecos negros, similar a la que decora su pecho, que le da movimiento a la prenda muy de estilo show televisivo.