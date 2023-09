De la mano del alcohol, a Flor Vigna se le desató la lengua y cruzó sin filtros a Ángel de Brito en Bailando 2023.

La actriz y cantante se molestó cuando el jurado dijo que era una de las preferidas de la producción del certamen. No lo dejó pasar y se descargó súper picante en pleno programa.

FLOR VIGNA CRUZÓ A ÁNGEL DE BRITO EN BAILANDO 2023

Flor Vigna: -Nos tomamos unos traguitos, Marce.

Marcelo Tinelli: -Han tomado. ¿Están medios tomados?

Flor: -Hay una barrita increíble. A Jony (Lazarte, su bailarín) nunca lo vi tan loco. Revoleaba a Fiorella Giménez (bailarina).

Marcelo: -¿Usted está medio tocado? Haga el cuatro. Le sale medio raro. Hable, medio que se le traba la boca a Jony Lazarte. ¿Ha tomado él?

Jony Lazarte: -No pensé que íbamos a hablar ahora.

“Acá parece que hay que ser divertido chupando o haciendo problemas. Para que te guste a vos, Ángel, tiene que ser así... Este año no me va a caber una”.

Marcelo: -Pero ¿qué tomó? Lo veo contento.

Jony: -Un Gin tonic. Uno, dos, tres... Es que vinimos temprano. Hoy nos relajamos.

Marcelo: -Ángel, ¿usted dice que Flor es la preferida de la producción?

Ángel de Brito: -Sí, sí, totalmente.

Flor: -Ángel, vos sos tremendo. Sos medio panqueque...

Ángel: -¿Por qué?

Flor: -Porque cuando te veo en persona, yo te digo ‘Ángel, ¿soy aburrida?’. Y vos me decís ‘no, pero en la vida real sos más divertida’.

Ángel: -Claro, pero tenés que ser divertida acá. Afuera nadie se entera.

Flor: -¿Por qué? ¿Si yo quiero ser aburrida acá y divertida en la vida?

Ángel: -Entonces, es una opinión y bancatelá. Están todos chupados, ¿no?

Flor: -Sí.

Ángel: -Porque nunca te vi tan vivaz en la vida.

Flor: -Pará, tengo una gastroenteritis nerviosa que no puedo chupar, pero acá parece que hay que ser divertido chupando o haciendo problemas. Para que te guste a vos tiene que ser así... Este año no me va a caber una.