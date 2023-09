En medio de la tristeza por la muerte de Silvina Luna y del debate por la presión estética que aún oprime a las mujeres, un usuario de Instagram le mandó un mensaje malicioso a Flor Vigna.

“Tenés las piernas feas y gordas”, le dijo una persona junto al emoji que simula estar vomitando. Lejos de dejar pasar el comentario, la cantante lo compartió públicamente y le puso los puntos, remarcando que tuvo que hacer un fuerte trabajo interno para aceptarse a sí misma.

“Mirá vos... Yo las amo. Me dejan saltar, correr, bailar y más... 2023, importantísimo agradecerle al cuerpo estar ahí, bancándonos. Me costó bocha hablarme bien, tratarme bien, pero hoy no vuelvo atrás; te lo recomiendo”, sentenció Flor, al pie de una imagen disfrutando de un ensayo.

FLOR VIGNA SE CRUZÓ CON QUIENES CRITICARON SU LOOK PARA BAILANDO 2023

“Con toda la ropa linda que te regalan no da ponerte eso. Ja, ja, ja. Dejalo para una que no tenga qué ponerse”, le puso otra comentarista, pero Flor no achicó ante el ataque. “Para qué recibir regalos si puedo reutilizar lo que ya tengo. Tengo un estilo único y auténtico”, aseveró.

Ante tanta mala onda, la excampeona del certamen de baile recibió un mensaje a puro amor de su mamá. “Te gusta jugar con la ropa y el diseño. Desde chiquita lo hacías. Yo te retaba porque cortabas y transformabas todo. Luego regalabas tus ‘diseños’, escribió Viviana Pereyra.

“Ahora me gusta verte compartir tus locuras lindas con Andy y con la gente. Te amo”, le dejó, sensibilizada y la actriz la ponderó. “Gracias mamita por dejarme crear, soñar y diseñar. Gracias a vos por enseñarme a ser auténtica, original y libre”, concluyó, rotunda.